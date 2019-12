Saját szurkolói köpték le Depayt (videó)

A 2-2-vel zárult meccs után egy hazai drukker bemászott a pályára, és

A továbbjutását a pályán ünneplő francia csapatból Depay szaladt oda elsőként, és próbálta a reklámtáblán kívülre tenni a szurkolót. Ott aztán tömegjelent alakult ki: a lelátóról több tucat ultra érkezett, de futottak oda a lyoni játékosok, valamint a későn reagáló biztonságiak is.

You can see that Memphis Depay merely tried to grab the fan’s donkey banner & did not attack him. pic.twitter.com/TXvoHNez2t

— Get French Football News (@GFFN) December 10, 2019