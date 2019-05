ZTE NKK: Molnár József az új edző, Nagy Dóra és Kirby Burkholder visszatér

Szerdán sajtótájékoztató keretében mutatták be a bronzérmes ZTE NKK NB I A-csoportos női kosárlabda csapatának új vezetőedzőjét és kialakult a következő bajnokságra a keret összetétele is. Molnár József irányítja a jövőben az egerszegiek munkáját, a csapathoz visszatér két korábbi játékos, Nagy Dóra és Kirby Burkholder is.

Az elmúlt szezont remekül zárta a ZTE NKK, amely megnyerte a Győr elleni bronzcsatát, ám már akkor tudni lehetett, hogy a csapat nem Gáspár Dávid vezetőedzővel kezdi a következő idényt, aki Sopronba ment. A szerdai sajtótájékoztatón előbb Tóth László, a ZTE NKK ügyvezetője örömét fejezte ki, hogy a keret összeállt. Mint mondta, az előző évi remek eredmény is jó alapot biztosított ahhoz, hogy a ZTE NKK ismét erős együttes legyen és egy stabil klub a női NB I-ben. Majd azzal folytatta, hogy sikerült megtalálniuk azt a szakembert is, kivel reményeik szerint ismét elérik a maguk által kitűzött céljaikat. A csapat új vezetőedzője, Molnár József, aki azzal kezdte: gratulál a klubnak az elmúlt években elért sikerekhez, s azt is mondta, ezért a klub vezetése előtt is kalapot kell emelni. Megköszönte a bizalmat, véleménye szerint erős magyar magja lesz az együttesnek, s reményét fejezte ki, hogy remekül tudnak majd közösen együtt dolgozni. Önmagáról elmondta, Zalaegerszegen érettségizett, de ő maga körmendi, majd a fővárosban végezte az egyetemi tanulmányait. Budapesti csapatoknál edzősködött, később Amerikába ment, majd 9 évig Új-Zélandon dolgozott, az ottani utánpótlás-válogatottaknál is. 2012-ben egy rövid ideig volt edzője a Szeged NB I-es férfi csapatának, aztán Norvégiába vezetett az útja, tavaly óta pedig a soproni utánpótlásban tevékenykedett. Rátérve az új keretre, két visszatérő van. Nagy Dóra és az amerikai Kirby Burkholder, akik közül Nagy Dóra jelen volt a sajtótájékoztatón. -Örülök, hogy két szezon után visszatérek. A DVTK-nál és a Győrnél eltöltött időszakom nem tartozik a legjobbak közé, de sérülések is hátráltattak. Nagyon bízok benne, hogy a a ZTE-nél visszanyerem a korábbi énemet, amit itt megszokhattak tőlem – mondta el Nagy Dóra. A keret kialakult, a holland Janis Ndiba és Horti Dóra is marad. A légiósok mellett új játékos Csutorás Fanni a PINKK-től és Kuttor Enikő, aki Amerikából tér haza. Íme a ZTE NKK kerete a következő szezonra: Csutorás Fanni, Dömötör Dorina, Horti Dóra, Jurkó Noémi, Kovács Georgina, Kuttor Enikő, Nagy Dóra, Preisinger Boglárka, Andjela Delic (bosnyák), Hayes Keyona (amerikai), Janis Ndiba (holland), Kirby Burkholder (amerikai).