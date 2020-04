ZTE NKK: Janis Ndiba üzent, jól van, műtét után lábadozik (videó)

A holland légiós azóta már túlesett a műtéten és egyelőre várja, hogy elkezdhesse a rehabilitációját. Videóüzenetet küldött, melyben az állapotáról és a hollandiai helyzetről is beszélt:

„Sziasztok!

Csak be szerettem volna jelentkezni, egy kis beszámolóra, hogy vagyok, és hogy hogyan alakulnak a dolgok itt Hollandiában a koronavírussal.

Először is szeretném elmondani, hogy mennyire büszke vagyok a csapatomra, a csapattal dolgozókra, mindenkire, hogy bronzérmet nyerünk a kupában! Ez volt az egyik közös célkitűzésünk a szezon elején és ezt el is értük. Hihetetlenül büszke vagyok! Természetesen szomorú is, hogy egy sérüléssel kellett kiszállnom, de ez ellen már nem tehetünk semmit.

Ami az állapotomat illeti, jól vagyok és 6 hétig lesz gipsz a lábamon. Sokat olvasok, családommal töltöm az időm, édesanyámmal……természetesen másfél méter távolságot tartunk.

Ami Hollandiát illeti, szerintem hasonló a helyzet, mint mindenhol máshol. Az orvosok természetesen mindent megtesznek, hogy megállítsák ezt a vírust. Mi hétköznapi emberek, nem sok mindent tehetünk azon felül, hogy itthon maradunk, nem nagyon megyünk sehova, hacsak nem nagyon szükséges. Ha pedig muszáj kimennünk, akkor távolságot tartunk egymástól. Szóval ez a helyzet itt Hollandiában.

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani Zalaegerszegen, természetesen a csapatársaimnak első sorban! Szóval összességében jól vagyok! Remél mindenki egészséges és biztonságban van! Maradjatok otthon és „Szia”!