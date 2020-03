ZTE NKK: bronzérem a Magyar Kupában

A női kosárlabda Magyar Kupában bronzérmet szerzett a ZTE NKK, miután a szombati bronzmérkőzésen magabiztos játékkal legyőzte a TFSE-MTK-t.

ZTE NKK – TFSE-MTK 94-75 (22-16, 32-14, 14-22, 26-23)

Pécs, Lauber-sportcsarnok, 100 néző. Jv.: Minár, Kovács N., Győrfy.

ZTE: Nagy 26/9, Kovács G. 3/3, Burkholder 18/6, Hayes 33, Horti 12. Csere: Kuttor, Delic 2, Dömötör, Jurkó. Vezetőedző: Horváth Zsófia.

TFSE: C. Jenkins 24/3, Bernáth 22/12, C. Jenkins 8/6, Németh 2, Süle 4. Csere: Kovács V. 6, Doktor 7/3, Angyal, Boros 2, Kováts. Vezetőedző: Magyar Bianka.

A szezonban két szoros bajnoki csatát vívott egymással a két csapat: Egerszegen a ZTE, a fővárosban a TFSE győzött. A tegnapi találkozó elején sokkal jobban lepattanózott ellenfelénél a ZTE (9-3), és mindez pontokban is kifejezésre jutott (6. p.: 15-7). TFSE időkérés után A. Jenkins triplával jelentkezett, de a már tízpontos Nagy válaszolt, így elhalasztva a fővárosiak felzárkózását (22-10).

Ám nem végleg, a nyitó játékrész záró két percében hat pontot faragott hátrányából a TFSE. A második tíz perc eleje a zetéseké volt (16-27), de a TFSE nem hagyta, hogy megnyugodjanak a zalaiak (12. p.: 23-29). A játékrész derekára, a már 13 pontos Burkholder triplája után az addigi legnagyobb zalai előny alakult ki (38-24), a TFSE időkérése alatt pedig a vezetőedző mellett A. Jenkins is meglehetősen karcos stílusban igyekezett felrázni a társakat. Ám nem volt sok foganatja: úgy tűnt, a TFSE-ből a Sopron elleni elődöntő sokkal többet vett ki, mint a ZTE-ből a Szekszárd elleni meccs. A nagyszerűen is védekező ZTE első félidei remek teljesítményére közvetlenül a szünet előtt az egyformán 18 pontos Burkholder és Nagy egy-egy triplájával tette fel a koronát, és szinte már döntő különbségről lehetett beszélni a két csapat között (54-30).

Minden mindegy alapon, Bernáth két triplájával nyitott fordulás után a TFSE (23. p.: 56-38), de a folytatásban a ZTE stabilizálni tudta 20 pont körüli előnyét (27. p.: 60-40). A fővárosiak láthatóan nagyon akartak, de talán épp ezért görcsössé vált a játékuk, kulcsembereik pedig túl sokat hibáztak. Aztán eljött egy ilyen időszak a ZTE-nél is: Hayes zsinórban három személyit (ebből kettő támadó) gyűjtött be, Nagy pedig labdát adott el (29. p.: 62-47), de a záró játékrész előtt így is megfelelő volt a zalai előny (68-52).

A záró felvonásban Bernáth negyedik triplája után tovább csökkentette hátrányát a TFSE (33. p.: 75-64), de a ZTE ezek után is ura maradt a helyzetnek. Az utolsó öt percen belül érve a fővárosiakat már nagyon sürgette az idő, a sietség pedig a zalai védelem malmára hajtotta a vizet. Ismét növekedésnek indult a különbség és el is dőlt a meccs (37. p.: 88-68). Az utolsó két percen belül mindkét oldalon érkeztek a cserék cseréi, a ZTE pedig azzal a boldog tudattal pergethette a másodperceket, hogy bronzérmet szerzett a Magyar Kupában.