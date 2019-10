ZTE NKK: Bravúrral próbál javítani a csapat

A női kosárlabda NB I A csoportjában a ZTE NKK ismét hazai pályán játszik. Szombaton 17 órától az Aluinvent-DVTK-t fogadja Molnár József csapata, és a szakvezető szerint szeretnék kiköszörülni a múlt heti csorbát.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Múlt szombaton a ZTE NKK meglepetésre hazai pályán kikapott az NKE-Csatától. Most viszont egy még erősebb csapat érkezik Egerszegre, hiszen a tavalyi döntős és ezüstérmes DVTK lesz a vendég. A miskolciak rangadóként harangozzák be a találkozót, hiszen a tavalyi bronzérmes fogadja az ezüstérmest. A DVTK szerdán Európa Kupa-találkozón győzött nagyon biztosan a másik magyar csapat, a PEAC-Pécs ellen. Egy hete, amikor a Washington Mysticks megnyerte az tengerentúli női profi bajnokságot a WNBA-t a hírek úgy szóltak, hogy Shatori Walker-Kimbrough most csütörtökön érkezik vissza a miskolciakhoz, akiket már tavaly is erősített.

Egyelőre nem tudni, hogy ő játszik-e a ZTE NKK ellen, az egerszegieket tavaly erősítő Pusztai Petra viszont visszatér, és ott lesz a vendégek soraiban talán a legjobb formában lévő magyar kosárlabdázónő, Medgyessy Dóra is. Komoly kihívás vár a zalaiakra, s bravúr lenne most nyerni.

– Nevezzék így, hiszen sokan nem minket tartanak esélyesnek – felelte a felvetésre Molnár József, a ZTE trénere. – Alapcél, hogy a hazai pályát a bajnokságban védjük, ami éppenséggel a múltkor nem sikerült. Mindenki tudja, hol hibázott a Csata ellen, kielemeztük azt a meccset, de nem kellett túlmagyarázni sem, mi történt. Hétfőtől már teljes gőzzel az újabb találkozóra készültünk. Még nem tudom, hogy Walker-Kimbrough játszik-e, de mindegy is. Ha igen, nyilván reagálnunk kell. Győzni akarunk, és szerencsére mindenki egészséges.

A forduló további programja, szombat: Szekszárd–PINKK, Vasas–PEAC, Csata–BEAC. Vasárnap: Győr–Sopron, Cegléd–MTK.