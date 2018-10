ZTE-legendák köszöntése: Madár Gábor 80, Bita József 75!

Csütörtökön két klublegendát köszöntött a ZTE FC abból az alkalomból, hogy Madár Gábor e napon ünnepelte 80. születésnapját, Bita József pedig napokon belül betölti a 75. életévét.

A ZTE korábbi játékosait, majd később edzőit „átverték” – ezt ők maguk is elmondták – amikor kiderült, hogy miért is kellett a ZTE FC-hez beugraniuk csütörtökön délre. A stadion VIP-termében két torta várta őket és persze a klub vezetői, néhány korábbi tanítvány (Molnár Balázs, Kocsárdi Gergely, Sebők József), az NB II-es csapat kapitánya, Babati Benjamin és vezetőedzője, Dobos Barna, továbbá a sportigazgató Sallói István. És természetesen ott volt Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa, valamint a klub ügyvezetője, Varga Miklós is.

Végh Gábor köszöntőjében kiemelte, hogy két olyan klublegenda születésnapját ünnepelhetik most, akikre minden mai egerszegi edző, és futballista példaképként tekinthet. Úgy fogalmazott a klub első embere, hogy a ZTE-nek van múltja, amire nagyon büszkének kell lenni, s büszkének kell lenni az olyan legendákra is, mint Madár Gábor és Bita József. A két ünnepelt pedig nem is titkoltam meglepődött, hogy az ő köszöntésük adta az apropót, amiért e napon a ZTE székházába kellett jönniük. Azt elmondták, hogy bár az idő elszállt, de annak nagyon szurkolnak és szorítanak, hogy ők és az egerszegi szurkolók újra NB I-es mérkőzést lássanak a ZTE-stadionban.

S mi is azt kívánjuk Madár Gábornak és Bita Józsefnek: isten éltesse őket!