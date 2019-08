ZTE FC-siker, Ziccer-vereség a rajton

A ZTE FC idegenbeli győzelemmel, míg a Ziccer NLSE hazai vereséggel kezdte meg a női NB II-es labdarúgó-bajnokságot a Nyugati-csoportban.

Ziccer NLSE–FC Ajka 2-3 (2-2)

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Bognár R.

Ziccer: Balassa Sz. – Buncsák, Bársony (Latin), Molnár L., Boros, Farkas Cs., Tarsoly, Szollár, Szalai L., Szabó Zs., Kozma E.

Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Szalai L. (2), illetve Oppermann (3).

Bizakodva várhatta az idény első bajnokiját a kanizsai női NB II-es labdarúgó-­együttes, hiszen az előző szezonban négy pontot szereztek a Veszprém megyeiek ellen. A várakozásokat azonban gyorsan lehűtötte az FC Ajka, hiszen a 10. percben már 2-0-ra vezetett. Gyorsan szépített viszont Szalai Laura révén a nagykanizsai csapat, és a küzdelmes találkozón továbbra is próbálkoztak becsülettel, melynek a 45. percben meg is lett az eredménye, Szalai ismét beköszönt. Mint később kiderült, a dél-zalaiak Oppermann Ilonát nem tudták tartani, hiszen míg rohamot indítottak a győztes gólért, addig az ajkai játékos ismét túljárt mindenki eszén (2-3). Onnan már Benedek József tanítványai is óvatosabbá váltak, hiába ők mentek az eredmény után.

Benedek József: „Az inkább küzdelmes, mint jó meccsen a jobb helyzetkihasználás döntött a győztes együttes javára.”

Jó: Szalai L.

Mosonmagyaróvári TE– ZTE FC 1-2 (0-1)

Mosonmagyaróvár, 50 néző. Jv.: Vámosi.

ZTE FC: Császár H. – Szegedi, Császár F., Kerkai, Széplaki, Sopronyi, Bánfi, Nagy B., Csincsa (Varró), Horváth V. (Csidei), Tauker (Bicsák). Edző: Pergel Andrea.

Zalai gólszerzők: Csincsa, Bicsák.

A tavalyi idény óta alaposan megerősödtek a hazaiak, négy NB I-es múlttal rendelkező játékost is igazoltak. Érthető módon a ZTE óvatosabban kezdett, és a védekezésre fektette a hangsúlyt. A félidő közepén egy szabadrúgásgóllal vezettek a vendégek és a játékrész hátralévő perceiben a ZTE taktikusan játszva őrizte előnyét. Fordulás után nagyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat. A találkozó hajrájában sikerült a házigazdáknak az egyenlítés. A ZTE-nek viszont még volt válasza a hazai találatra: a mérkőzés utolsó percében Bicsák Krisztina megszerezte a győztes gólt a zalai együttesnek. A bajnoki idénynyitón a fegyelmezetten játszó vendégek értékes három pontot szereztek az idei idényre megerősödött házigazdák ellen.

Pergel Andrea: „A lányok betartották a taktikai utasí­tásokat, és a mérkőzés

összképe alapján megérde­melten nyertünk. Egy nagyon jó képességű csapat otthonában szereztünk három pontot.”