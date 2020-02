ZTE FC–Lipót SE: ledolgozható a zalai hátrány, de a hozzáállás döntő lesz

A ZTE FC-nél és a szurkolói körében is jóval optimistábban tekintenek már a szerdai (18.00), Lipót Pékség elleni magyarkupa-visszavágóra, mint a múlt hét második felében. Dacára a 3-1-es lipóti előnynek, hiszen közben szombaton ott volt az Újpest elleni bajnoki siker.

Egy hete – már az új vezetőedző, Márton Gábor irányításával – a magyarkupa-nyolcaddöntő első mérkőzésén az NB III.-as Lipót vendégeként 3-1-es vereséget szenvedett az élvonalbeli ZTE FC, ami első hallásra „sokkoló” volt, de… De már akkor is lehetett tudni, hogy lesz egy visszavágó. A ZTE FC szombaton nyert az Újpest ellen, ami önbizalom-növelő siker volt, bár önmagában még nem tünteti el a Lipót elleni kétgólos hátrányt.

Márton Gábort arról kérdeztük a visszavágó előtt, hogy mennyire befolyásolja majd az elmúlt hétvégi, illetve a következő bajnoki meccsük a szerdai összeállítást. A válasz borítékolható volt és logikus.

– A ZTE FC-nek NB I.-es kerete van – szögezte le a vezetőedző. – Aki a mi csapatunkban pályára lép, annak meg kell mutatnia, hogy élvonalbeli futballista. Közben úgy kell sakkoznunk, hogy erősek legyünk, de a hét végén is jól kell majd teljesíteni. Kissé behatároltak a lehetőségek bizonyos posztoknál, így lesz, akinek többet kell majd vállalnia.

A múlt szerdai vereség után a ZTE szakvezetője akarati különbségekről is beszélt, a szombati bajnokin viszont már úgy tűnt, hogy evvel nem volt gond.

– A játékot nézve múlt szerdán is megvolt a különbség, persze kikaptunk, és a kiállításunk után jobban akarta a sikert a Lipót. Nekem ezzel volt a gondom – válaszolta Márton Gábor. – A hozzáállásra szombaton már nem lehetett panasz, sőt, a mentális erősségünk hozta a sikert. Szerdán cél és elvárás a továbbjutás. A hátrány egyáltalán nem ledolgozhatatlan, viszont a sikerhez ismét nagyon egyben kell lennünk. A másik dolog: remélem, hogy szerdán is olyan sokan kijönnek a meccsünkre, mint szombaton, ami mutatta, hogy a szurkolókat érdekli a csapat.

A szerdai visszavágón Barczi Dávid nem léphet pályára, hiszen őt kiállították Lipóton, és sérülés miatt is van kérdőjel az összeállítást illetően.

Ami az ellenfelet illeti, a Lipót Pékség SE vezetőedzője, Varga Péter a minap megerősítette egy nyilatkozatában, hogy csapata a ZTE FC stadionjában sem fog majd bunkerfutballt játszani. Azt mondta, hinniük kell a sikerben most is, ahogy ő és a csapat is tette azt az első mérkőzésen. Lipótról szurkolói különbuszt is indítanak Egerszegre.