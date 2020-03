ZTE FC-Ferencváros: remek hangulat és döntetlen

A labdarúgó NB I 24. fordulójában a ZTE FC vendége a címvédő és listavezető Ferencváros együttese volt. Egerszegen igazi futballhangulat uralkodott szombaton, hiszen rengetegen voltak kíváncsiak a találkozóra. A találkozó jó iramú összecsapást hozott, izgalmasat, ami végül döntetlennel ért véget.

ZTE FC – Ferencváros 1-1 (0-1)

ZTE Aréna, 8748 néző. Jv.: Karakó (Georgiu, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak (Bobál D., 46.), Szépe, Bedi – Katelaris, Mitrovic – Barczi (Ostrek, 76.), Stieber, Radó – Bobál G. (Ikoba, 64.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Civic, Heister – Haratin, Sigér (Leandro, 86.)- Varga (Szánthó, 88.), Lódico (Skvarka, 64.),, Tokmac – Boli. Vezetőedző: Serhij Rebrov.

Gólszerzők: Radó (79. – 11-esből), illetve Tokmac (21.)

Sárga lapok: Szépe (41.), Ikoba (91.), illetve Civic (60.).

Kiállítva: Civic (92.).

A ZTE FC múlt heti, Mezőkövesd elleni sikere meghozta a szurkolók kedvét, de amúgy is: a Ferencváros vendégjátéka Egerszegen mindig eseménynek számít. Így volt ez szombaton is, és a bajnokaspiráns ellen a kiesés elől menekülő ZTE FC arra készült, hogy újra meglepetést okozhat. Bőle Lukács, aki három hete éppen az FTC-től érkezett a zalaiakhoz kölcsönbe végül a keretbe sem kapott helyet, pedig egy hete fontos gólt lőtt Mezőkövesden… Azt az információt kaptuk, hogy a középpályás megsérült.

A mérkőzést megelőzően az idén 100 éves ZTE korábbi szakosztályainak képviselői vonultak körbe a pályán, akiket nagy tapssal köszöntöttek a gyülekező nézők. Közben szépen megtelt a vendégszektor és a két tábor kölcsönösen egymást éltette.

A Ferencváros a két csapat szeptemberi összecsapásán izgalmas találkozón győzött 2-1-re Egerszegen, most a zalai szurkolók más végkimenetelben bíztak tudva azt is, hogy mindenképpen a vendégek az esélyesebbek. A 3. percben Radó kapott labdát, egyet fordult, majd 18 méterről lőtt, és a bal sarokba tartó labdát Dibusz nagy bravúrral tolta szögletre. A labda éppen befért volna… A 7. percben viszont Tokmac perdített Varga elé, aki kilépet, a kiinduló Demjén mellett az alapvonaltól középre gurított, de kivágták labdáját a zalai védők. A szöglet után Boli fejelt, de Demjén újra védett. Nem lehet mondani, hogy eseménytelenül kezdődött volna a találkozó, volt iram és hangulat. Az FTC többet birtokolta a labdát és veszélyesebben is játszott, de például a ZTE-ról sem lehetett azt mondani, hogy ne támadt volna. A 16. percben Radó és Bobál G. összjátéka után utóbbi lőtt 7 méterről, de mellé ment a labdája. Aztán elérkezett a mérkőzés 20. perce és az északi lelátón megelevenedett az az élőkép (1920- ZTE- 2020), amit erre az alkalomra koreografáltak. A látványról közel kétezren gondoskodtak, de az FTC némileg ünneprontó lett. Miközben a táblák a magasban voltak, Lovrencsics futott le az alapvonalig a jobb oldalon. Laposan középre adott, Boli elengedte a labdát, ami Tokmachoz kerül, aki a meglepett Szépe mellől az ötösről a bal alsó sarokba lőtt, 0-1. A ZTE a hátrány ellenére is támadt és a 26. percben Heisler labdáját szerezte meg Bobál Gergely.

Egyből a kapu felé indult, kivárt és a lehető legjobb ütemben adta ki balra a labdát Radónak, aki a kiinduló Dibusz mellett a hosszúba akart csavarni, de a 13 méterről mellé célzott. A ZTE-nek nem kellett semmit sem feladnia, egyáltalán nem játszott alárendelt szerepben, és mennie kellett előre. Volt is egy jó öt perce, amikor szinte csak nála volt a labda, de helyzetig nem jutott el. Az FTC pedig gyorsan vissza tudott támadni, ahogy a 41. percben is, amikor Boli egy testcsellel szerzett előnyt Szépével szemben, aki lerántotta a ferencvárosi támadót. Az eset a félpálya környékén történt, így sárga lapot kapott a zalai védő. Mozgalmas volt a találkozó, nem volt unalmas egyáltalán.

A második félidőre a ZTE FC már Zoran Lesjak nélkül futott ki a pályára, vélhetően sérülés miatt kellett lecserélni a zalai védőt, másra nem tudtunk gondolni. A mérkőzés pedig a korábbi mederben folytatódott, vagyis, nyílt volt a harc. Annyi különbséget mégis észrevettünk: mintha az FTC erőteljesebben próbált volna letámadni, mint korábban. Az 57. percben aztán Barczi jó elfutása után a jobb oldalról laposan passzolt vissza, középen Stieber lőhetett, de telibe találta az egyik védőt. A zalaiak kezezést reklamáltak, de inkább mell volt az és egy kevésbé jó lövés… Egy perc múlva Radó került helyzetbe, de Dibusz védett, majd Barczi pörgetése is kijött a kapu előteréből. A 62. percben Stieber szabadrúgását védte a ferencvárosi kapus. Gyakorlatilag percenként jöttek a zalai helyzetek, de maradt a ferencvárosi vezetés. Az egerszegiek támadásban maradtak, ez adott reményt szurkolóiknak is, hogy sikerülhet az egyenlítés. A Ferencváros rendezte a sorait, miután visszaverte a korábbi zalai próbálkozásokat, újra vezetett támadásokat. Lüktetett a mérkőzés, amely a magyar átlagnál jobb iramú volt, a ZTE játékosai megint nagyot küzdöttek, de persze a vendégeket is erre kényszerítette a zalai együttes. Az idő viszont egyre fogyott, a 78. percben Varga kapott középen jó labdát, 14 méterről kiinduló Demjén mellett elpöckölte a labdát, ami a kapufáról pattant vissza, és ezt már fogra a zalai kapus. És jött az egyenlítés. A 79. percben Radó cselezett a 16-os vonalánál, Civic elkésett egy ütemmel és felvágta a zalai támadót. Az eset a vonalon belül történt, a megítélt 11-est pedig Radó félmagasan, a kapu jobb oldalába lőtte, 1-1. A ZTE rászolgált a gólra, sokat tett érte. A Fradi azonnal próbált magasabb fokozatra kapcsolni, érkezett a pályára Leandro, aki az őszi, egerszegi meccsen is betalált. DE nem evvel kellett foglalkozni, hanem azzal: a ZTE ment előre a győztes gólért, de nem sikerült neki. A meccs végén még Civic kapott sárgát, ami a második volt neki így villant a piros is.

A mérkőzés döntetlennel ért véget, a ZTE megérdemelten szerzett pontot, hiszen sokat tett érte. Játékosai óriásit küzdöttek, a második félidőben jobban játszott ellenfelénél az egerszegi csapat. És a lényeg: igazi futballhangulat uralkodott a stadionban.

Nyilatkozatok:

Márton Gábor: „Nagyon jól játszott a csapat. Nem azt mondom, hogy végig, de a második félidőben igen. Felszabadult a csapat, átesett a holtponton. Kimaradt pár helyzet, de volt, hogy máshogy akadályoztak meg bennünket a gólszerzésben… ”

Serhij Rebrov: „Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, úgy érzem, itt hagytunk két pontot. Ki kell elemezni, hogy miért, de a középpályán és elöl is hiányzott a minőség a játékból.”