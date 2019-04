ZTE FC-döntetlen Mosonmagyaróváron, a feljutás egyelőre még elnapolva

A labdarúgó NB II 33. fordulójának találkozóit vasárnap rendeztek, a ZTE FC pedig már úgy készülhetett erre a napra, hogy akár matematikailag is bebiztosíthatja feljutását.

Ehhez mindenképpen győznie kellett a Mosonmagyaróvár otthonában, és persze az is feltétel volt, hogy a Vasas és a Kaposvár ne szerezzen három pontot. A ZTE döntetlent ért el, vezető pozícióját biztosan őrzi, de matematikailag még nem jutott fel.

Credobus Mosonmagyaróvár – ZTE FC 1-1 (0-0)

Mosonmagyaróvár, 600 néző. Jv.: Kovács J. (Kovács II., Mohos).

Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Sziklási, Forgács, Németh Á. (Darázs, 46.) – Vágó – Winkler Á. (Jelena, 73.), Nagy I. (Gálfi, 69.), Bakos, Eszlátyi – Szabó V. Vezetőedző: Király József.

ZTE FC: Zöldesi – Bolla, Lesjak, Szépe, Bedi – Kiss M., Kocsis – Barczi, Hudák (Bobál, 57.), Farkas B. (Devecseri, 84.)– Novák (Gajdos, 69.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerző: Eszlátyi (56.), illetve Bobál (68).

Sárga lap: Winkler Á. (73.), illetve Kiss M. (76.).

Hamisítatlan tavasz fogadta a mérkőzésre érkezőket Mosonmagyaróváron is, a ZTE FC együttesét pedig most is elkísérték szurkolói. A két csapat egy éve még együtt küzdött a bent maradásért, ami mindkettejüknek sikerült és az MTE az idén is ezt a harcát vívja. Ugyanakkor a ZTE esetében már a bajnoki cím és a feljutás a cél, utóbbit pedig akár már vasárnap elérhette volna a ZTE FC. Az egerszegieknél ezúttal is a kispadon foglalt helyet Devecseri és kimaradt a kezdőből Bobál is, Grumic pedig sérülés miatt hagyta ki ezt a találkozót. Hudák és Novák kapott helyet, s már a 3. percben védenie kellett Zöldesinek, amikor Nagy I. próbálkozását hárította. A Mosonmagyaróvár kieső helyen áll és számára a győzelem jelentett volna esélyt, hogy még reménykedjen.

Ennek megfelelően a hazaiak nagy elánnal vetették magukat harcba és őket inkább nyomasztotta a tét. A ZTE nyugodtan futballozott, hiszen 9 ponttal vezeti a mezőnyt, és a 20. percben nagy helyzetet hagyott ki. Hazai szöglet után indult az egerszegi kontra, aminek a végén Hudák ziccerben, 14 méterről a kapu mellé lőtt. A ZTE FC játékán semmiféle erőlködés nem látszott, nem kapkodott, és a 25. percben megint egy Hudák-lövés okozott izgalmat, de a hazai kapus szögletre mentett. A ZTE a jobb csapat, ez érződött a játékon, fölényben futballozott, de a kapura nem igazán tudott veszélyes lenni. Az első félidőben jobbára a mezőnyben zajlott a játék, de persze mindkét oldalon láthattunk próbálkozásokat.

A második félidő elején a ZTE FC kezdett lendületesebben, Novák lövését az utolsó pillanatban blokkolták a hazaiak, akik szintén igyekeztek. Ami az 56. percben gólt eredményezett a hazaiaknak: Eszlátyi kapott jó labdát középen, belépett az üres területbe és 14 méterről félmagasan helyezett a kapuba, 1-0. A gól után érezhetően mindkét csapat nagyobb fokozatba kapcsolt, a 60. percben az időközben csereként beállt Bobál emelését csípte el a hazai kapus. A ZTE nyomás alá helyezte a mosonmagyaróváriakat, a 68. percben pedig egyenlített. Farkas cselezgetett a 16-os vonala előtt, majd Bobálhoz játszott, aki remekül fordult le, és 17 méterről, középről ballal a jobb alsó sarokba lőtt, 1-1. Azt kell mondjuk, érett a zalai gól, és a ZTE szurkolóinak megjött a hangja, hiszen benne volt a kék-fehérek játékában, hogy újabb gólt érjenek el.

Márpedig ünnepelni a feljutást csak győzelemmel ünnepelhette volna a ZTE, illetve azzal, hogy a Kaposvár ne nyerjen. A somogyiak ekkor nyerésre álltak a Budafok otthonában. Ne feledkezzünk meg a Mosonmagyaróvárról sem, hiszen a 83. percben Gálfi egy kapáslövéssel veszélyeztetett. Mindkét csapat nagy erőket mozgatott meg a győztes gól érdekében, az egerszegiek veszélyesebben támadtak, de az eredmény már nem változott.

A döntetlen pedig azt jelenti, hogy a ZTE FC még nem ünnepelheti feljutását (és nyert a Kaposvár is), amit a következő fordulóban odahaza, a Budaörs ellen biztosíthat be legközelebb.