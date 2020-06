ZTE-döntetlen, Babati a szezon gólját lőtte!

Szombaton eljött a zárás ideje a labdarúgó NB I-ben, amely a 33. fordulóhoz érkezett. A ZTE FC hazai pályán fogadta a már ezüstérmes MOL-Fehérvár FC-t és az egerszegiek ünnepre készültek. Noha döntetlen született, Babati Benjamin olyan gólt lőtt, ami a szezon és az év gólja is lehet, és tényleg volt mit ünnepelni a ZTE-stadionban.

ZTE FC – MOL-Fehérvár FC 1-1 (0-1)

Zalaegerszeg, 4429 néző. Jv.: Káprály (Tóth II., V., Szécsényi).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Katanec, Tamás K. – Bedi (McWoods, 82.), Mitrovic – Radó, Barczi (Kocsis, 56.), Bőle – Bobál G. (Babati, 56.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Fehérvár FC: Kovács D. – Fiola, Musliu, Rus (Vinicius, 75.), Hangya – Bamboye (Nego, 62.), Nikolov, Houri, Kovács I. (Nyári, 62.) – Futács (Nikolic, 85.), Hodzic (Petrjak, 60.). Vezetőedző: Juan Carrillo.

Gólszerzők: Babati (83.), illetve Hodzic (4.).

Sárga lap: Mitrovic (12.), Bőle (71.), illetve Hangya (54.).

A ZTE FC egy éve is ünnepelt és szombaton is erre készült. Az NB II-es bajnoki cím és a feljutás után az idén is sikeres bajnokságot zárnak a kék-fehérek, hiszen kiharcolták a további élvonalbeli tagságot. Ennek megfelelően a klub nem csak egy zárómérkőzésre készült, hanem programokat is szervezett, és a találkozó előtt – mint korábban már jeleztük – több bejelentést is tett.

A csapat két védője, Zoran Lesjak és Bobál Dávid újabb két éves szerződést kötött a ZTE FC-vel. Kettejük mellett két új igazolást is bejelentettek. A gólerős Zimonyi Dávid az NB III-as Lipót SE-től érkezik a kék-fehérekhez, a montenegrói Bojan Sankovic pedig a kazah Irtysh Pavlodar csapatában játszott legutóbb, ám a középpályás itthonról lehet ismert. 2013-tól idén januárig volt az Újpest játékosa és 132 NB I-es mérkőzés áll a háta mögött. A jövő építése tehát elkezdődött és várhatóan az elkövetkezőkben még több új bejelentés következik. A mostani, példa nélküli szezon után mindössze két hét pihenő következik és indul a felkészülés a 2020-2021. évi szezonra.

A lelátók szépen megteltek a ZTE-stadionban a találkozót pedig az a Káprály Mihály vezette, akinek ez volt az első NB I-es találkozója vezető bírója Ám nem is oly rég járt már a ZTE-stadionban, hiszen ő volt az alapvonali játékvezető a Paks elleni találkozón… A mérkőzés előtt köszöntötték az idén 70 esztendős Déri Lászlót, a csapat korábbi kapusát, és az idén 25 éves, a ZTE FC fő támogatója, a Pharos 95 Kft. ebből az alkalomból 25 labdát ajándékozott a szurkolóknak, amit a ZTE FC játékosai rúgtak ki a lelátókra. Az ünnepi keretek tehát adottak voltak, a Fehérvár viszont kissé ünneprontó lett az elején. A 4.percben Bamboye fejjel előzte meg Bollát az felező vonalnál és megindult a bal oldalon Külsővel a mélységből érkező Hodzicnak passzolt, aki elvitte a labdát Demjén mellett és az ötös sarkától a kapuba passzolt., 0-1. Az egerszegiek támadtak, hiszen mielőbb szerettek volna egyenlíteni, a Fehérvár Fc pedig a 8. percben csaknem megduplázta az előnyét. Kovács I. játszott Hodzichoz, aki a jobb oldali kapufát találta el. Mozgalmas volt a mérkőzés, hiszen a 10. percben az utolsó pillanatban tisztáztak szögletre Bőle elől, a beadás után pedig Bolla fejesét a gólvonalon csípte el a fehérvári kapus. Mindkét csapat gólratörően játszott, a közönségnek ez tetszett és ismét remek volt a hangulat a stadionban. A 26. percben ismét meleg helyzet alakult ki a ZTE kapuja előtt, de sikerült tisztázni. Ettől függetlenül a zalaiak védekezésében akadtak rések és ezt a vendégek igyekeztek ki is használni. A félidő hajrájában az egerszegiek többet támadtak, sorra dolgozták ki a helyzeteket. Volt ez kezezésgyanús eset, amikor Tamás Krisztián lövésénél Futács karjáról vágódott le a labda, de a játékvezető szerint leszorítva volt, majd a 41. percben Mitrovic 19 méterről a bal oldali kapufát találta el. Nagy tetszést aratott az első félidőben rendkívül lendületesen futballozó Tamás K. oldalvonali mentése, amivel a labdát bent tartotta, ám a ZTE-nek nem jött össze az egyenlítés.

Minden ott folytatódott, ahol abbamaradt, így a második félidő elején is váltakozó volt a játék, helyzetekkel. A ZTE-nek két ígéretes lehetősége is kialakult, de Bőle, majd Mitrovic is kicsit kivárt a lövéssel, így tisztáztak a védők. Az 53. percben Futács lépett ki középen, ziccerbe kerülve középre lőtt, ahol Demjén kiütötte a labdát. Márton Gábor, a ZTE vezetőedzője szánta el magát előbb, hogy frissítsen csapatán, érkezett a pályára Babati és Kocsis, majd nem sokkal később a fehárváriak egy hármas „sorral” cseréltek. Minden maradt a régiben, a ZTE igyekezett megszerezni azt a gólt, amivel egyenlíthetett volna. a 72. percben Babati elfutása után Radó érkezett, Fiolval ütköztek, a zalai támadó elesett és büntetőt reklamáltak, de nem szólt a síp. Radónak jól jött volna a gól, hiszen jó eséllyel gólkirály lesz, de ez csak késő este derül ki, amikor minden meccs véget ér. A ZTE támadott, egyre többször ért a kapu elé, de a 80. percben megint Futács előtt adódott ziccer, amit ismét elrontott… Illetve ne vegyük el Demjén Patriktól, a ZTE FC kapusától az érdemet, aki most is jól zárta a szöget és védett. A 83. percben a meccs jelenete következett, ami lehet akár az év gólja is! Babati Benjamin a saját térfelén szerzett labdát, megindult előre és a felezővonalat átlépve, a félpályáról gyönyörűen emelt a kapuba a tehetetlen kapus felett, 1-1! A közönség tombolt, de joggal, hiszen ez olyan jelenet volt, amit a világon mindenütt ünnepelnének! Az egerszegiek megérdemelték az egyenlítést, aztán a 89. percben Babati fejelt mellé nem sokkal. A ZTE már a győztes gólért ment előre, a közönség hajtotta őket. A 91. percben Mitrovic kissé jobbról, ismét a kapufát találta el, a másik oldalon Nikolic lesről talált be. Remek hangulat volt a stadionban Radó kapott labdát, de nem tudta jól átvenni, pedig ziccer lehetett volna belőle.

Ennyi volt, a ZTE FC döntetlennel zárta a szezont és bent maradóként. A közönség hálás volt ezért, a klub pedig a bent maradást kiharcoló együttes tagjait a pályára szólítva ünnepelte. És valóban, micsoda tavaszi menetelés volt ez, amit a ZTE FC véghezvitt. Babati Benjamin gólja pedig biztosan sokáig téma lesz, mert megérdemli.