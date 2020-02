„Zalai nap” jön a légfegyveres Eb-n – Major Veronika és Tátrai Miklós együtt is lő majd

Olimpiai szempontból pénteken és szombaton rendezik a legfontosabb versenyeket a kedden kezdődött wroclawi légfegyveres Európa-bajnokságon, ahol a keszthelyi Major Veronika a légpisztolyos női számban immár esélyesként indulhat, és a magyar csapat tagja az egerszegi Tátrai Miklós is.

A magyar színeket 15 felnőtt és 12 junior versenyző képviseli a lengyelországi kontinensviadalon, melyen férfi és női pisztolyban és puskában két-két ötkarikás kvóta talál gazdára. A magyar csapat jelenleg három indulói hellyel rendelkezik, Péni István férfi puskában, Major Veronika női pisztolyban, Mészáros Eszter pedig női puskában szerzett kvótát. A magyar szövetség öt-hét érem mellett egy kvóta megszerzését tűzte ki célul a csapat elé.

Major Veronika, a Keszthelyi BEFAG LK kiválósága már tavaly megszerezte az olimpiai kvótát, világkupagyőztes lett sportpisztolyban, és ma már joggal a világ egyik legjobb női pisztolyos versenyzőjeként tekintenek rá. A Balaton-partiak tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerző légpisztolyosa pénteken áll lőállásba, hiszen ekkor rendezik meg a légpisztolyos számot. Ugyancsak pénteken lesz a férfiak légpisztolyos versenye, melyben az egerszegi, és ott is készülő, ám a Bp. Honvéd versenyzőjeként válogatott Tátrai Miklós is indul. A két zalai pisztolyos szombaton együtt indul a légpisztolyos vegyespárosban.

Mindketten szerdán utaztak ki Wroclawba, ahol viszont már a hét elejétől ott tartózkodik Keczeli Zoltán, Major Veronika edzője. A keszthelyi szakember a futócéllövők versenyein működik közre sportvezetőként és sportbíróként. Ebben a fegyvernemben most nincs zalai induló, Keczeli Zoltánnal pedig sikerült beszélnünk, aki arról számolt be, hogy maga is nagyon várja a pénteki napot.

– Verával már csak itt találkoztam, de természetesen tartottuk a kapcsolatot – mondta el telefonon Keczeli Zoltán. – A körülmények minden tekintetben optimálisak, a döntők megfelelő körítés mellett zajlanak. Mindezt nem véletlenül említem, hiszen Vera számára ez az Eb is az olimpiai felkészülését szolgálja. Nyugodtan lőhet és a célunk az, hogy minél több ilyen volumenű viadalon induljon az olimpiáig, hiszen hozzá kell szokni ehhez is. Természetesen az eredmény is fontos, bízunk a jó szereplésben, de miután ez az Eb is kvótaszerző viadal, óriási a konkurencia és hihetetlenül szoros a mezőny.