Zalai érmesek és pontszerzők az ob-n

A tájfutó sportágban az idei versenyév utolsó bajnoki hétvégéjére a szlovákiai Losoncon került sor, ahol az országos normál távú egyéni bajnokságot, valamint az országos pontbegyűjtő csapatbajnokságot bonyolították le. A versenyeken a Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC is képviseltette magát.

A nyitónapon az egyéni bajnokság küzdelmei zajlottak, és a zalaiak kiválóan szerepeltek. Az utánpótlás-korosztályban a serdülő fiúk mezőnyében Fülöp Álmos Huba (Göcsej KTFE) – kihasználva jó fizikai felkészültségét – nagyszerűen futott, és a 3. helyen végzett.

A női elit legjobbjai közé is odaért két zalai versenyző. Az évek óta a szeniorok között is szereplő Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC) nagyon jó napot fogott ki, és nagyszerű futással, három percre a dobogótól lemaradva az előkelő 6. helyen végzett. Ugyan itt Bertóti Regina (Göcsej KTFE) a 7. helyen ért célba. A szeniorok közt Császár Éva (Göcsej KTFE) ezúttal is magabiztosan versenyzett, és nagy fölénnyel szerezte meg az N35-ben a magyar bajnoki címet. Ugyanebben a kategóriában bajnoki pontot szerzett McCarthy Bernadett (TRIÓ Egerszeg ZTC – 4. hely) és Pap Viktória (TRIÓ Egerszeg ZTC – 6. hely).

További jobb zalai eredmények. N21: 11. Takács Orsolya (Göcsej). N35: 8. Szabó Ágnes (ZTC). F20: 9. Fekete Sámuel (ZTC), 10. Csertán András (ZTC). F45: 7. Mézes Tibor Sólyom (Göcsej). F65: 6. Varga József (Göcsej). F70: 10. Vajda László (ZTC).

Azonos terepen zajlott a pontbegyűjtő csapatbajnokság, s itt is a bajnoki érmekért harcoltak a zalai tájfutók. Az utánpótlás-korosztályban több csapat is bajnoki pontot szerzett. Az N14-es kategóriában a Göcsej KTFE triója (Tarsoly Borka, Czigány Emma, Dorja Salopek) nagyszerűen teljesített, hiszen az előkelő 4. helyen ért célba. Az F14-es korcsoportban a TRIÓ Egerszeg ZTC fiataljai futottak jól és a Bednárik Botond, Nagy Levente, Tompos Gábor összetételű csapat a 6. helyen zárt. A TRIÓ Egerszeg ZTC junior fiú csapata (Fekete Sámuel, Takács Ticián, Csertán András) a 4. helyezésével is a ZTC serdülő leányai (Antal Sára, Tőke Fruzsina, Kolcsár Panna) a 8. helyezésükkel szereztek bajnoki pontokat.

A szeniorok között az N105-ös korcsoportban a ZTC (Sárecz Éva, Pap Viktória, Szabó Ágnes) a 2. helyen végzett. Szintén második lett a Göcsej KTFE F145-ös csapata, Varga József, Tihomir Salopek, Mézes Tibor Sólyom összeállításban.