Végh Gábor: a keret átalakul, ehhez megfelelő szakvezetőt kell választani

Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa azt szeretné, ha már kedden bejelenthetné, ki vezeti majd a következő szezonban az élvonalbeli labdarúgó csapatot. Ha nem Márton Gábor lesz, akkor más, de a ZTE FC tulajdonosa mindenképpen olyan edzőt szeretne a kispadra, akivel a céljaikat a legjobb eséllyel megvalósíthatják.

Hétfőn délben a most zárult NB I-es bajnokságban ezüstérmes MOL Fehérvár FC bejelentette, hogy szerződést bont a csapatot november óta irányító spanyol Joan Carrilóval. A ZTE FC-hez mindez annyiban kapcsolódik, hogy Fehérváron Márton Gábort szeretnék a kispadra, akinek lejárt a szerződése a ZTE FC-vel, melyet sikeresen bent tartott az NB I-ben. A ZTE FC már korábban ajánlatot tett Mártonnak a hosszabbításra, aki viszont eddig nem adott választ erre.

-Mi már a bajnokság vége előtt megtettük ajánlatunkat Márton Gábornak, tehát nem vártuk meg, hogy befejeződjön a szezon. – mondta el megkeresésünkre Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa, hiszen a csapat szurkolóit is most már az foglalkoztatja leginkább, hogy ki lesz az edző.

Az, hogy a tulajdonost miként érinti ez a „huzavona”, ami kialakult Márton Gábor körül, higgadtan válaszolt és a tőle megszokott határozottsággal.

– Megszoktam már, hogy ez van, nem tudok meglepődni… Mindenki eldönti majd, hogy hol akar dolgozni. Mi szeretnénk, ha Márton Gábor maradna, de másokkal is kapcsolatban vagyunk. Ugyanúgy, mint a játékosok esetében, én azt szeretném, hogy olyan edző üljön le a kispadra, aki itt akar dolgozni. A játékoskeret is át fog alakulni, ezt szintén figyelembe kell venni. A szakvezető személyének ehhez is illenie kell, de mindenképpen magyar tréner lesz a ZTE FC kispadján.

S mikor lesz edzője a ZTE FC-nek?

-A héten, de én azt szeretném, ha már kedden bejelenthetnénk a csapat szakvezetőjének személyét – válaszolta a felvetésre Végh Gábor.

