Varga Dominika a harmadik helyig pillangózott az ob-n

Százhalombatta adott otthont a felnőtt rövid pályás úszó országos bajnokságnak, melyen a Délzalai Vízmű SE sportolója, Varga Dominika 50 m pillangón bronzérmet szerzett.

Varga Dominika idén az ifjúsági ob-n 50 m pillangón már ünnepelhetett a DZVSE színeiben, hiszen azon a seregszemlén a dobogó legfelső fokára állhatott. Most pedig már a felnőttek rövid pályás országosán lett harmadik helyezett.

– Nem csupán a helyezés, hanem az időeredményem végett is roppantmód örülök, hiszen 26,9 másodpercet úsztam, ezzel életemben először kerültem 27 alá, ami még akkor is biztató, ha ez rövid pályán sikerült – értékelte teljesítményét Dominika. – Bordás Beatrix nyert amúgy címvédőként, a második pedig egy Magyarországra igazolt svájci származású lány lett, ugyanakkor mindketten jóval idősebbek nálam, vagyis joggal bizakodhatom abban, hogy lesznek még énnél is jobb eredményeim ebben a számban is. A fináléba a harmadik idővel kerültem, már akkor is egyéni csúcsot úsztam, délután meg még sikerült azon is faragnom, a harmadik helyemet pedig tartanom.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Varga Dominika nem egy számban állt rajtkőre, de erről is egyértelműen fogalmazott.

– Még az első nap folyamán 50 m gyorson hetedikként végeztem, amivel nem voltam elégedett, ezért is szívtam fel magam a második napra, hiszen szerettem volna dobogóra állni felnőtt mezőnyben is, bár meg csupán ifjúsági korosztályos vagyok.

A somogyi származású ifjú hölgy tavaly szeptemberben igazolt a kanizsai egyesülethez és egyáltalán nem bánta meg a lépését.

– Szerintem az itt elért eredményeim Polgár Sándor vezetésével önmagukért beszélnek, ezért nem kérdés, hogy jó döntés volt-e Kanizsára szerződnöm – folytatta Dominika. – Csurgói vagyok, most a nagykanizsai középiskolában amúgy tizenkettedikes és a kanizsai évem előtt négy esztendeig Kaposváron úsztam. Nem bántam meg, hogy a DZVSE-nél bizonyíthatok.