Szombaton kezdődik a ZTE NKK–Győr bronzcsata

Szombaton (17.00) kezdődik a női kosárlabda NB I A csoportjában a bronzcsata. A ZTE NKK pályaelőnyből várhatja a CMB CARGO UNI Győr elleni párharcot, pont fordítva, mint tavaly, amikor a győriek szerezték meg a bronzot. Gáspár Dávid, az egerszegiek vezetőedzője e tekintetben is bízik benne, hogy minden fordítva történik majd a legvégén…

Egy éve is ez a két csapat játszotta a bronzmérkőzést, a mostani előtt először arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire állnak készen a lányok az újabb párharcra.

– A szezon végénél járunk, sok meccs és edzés van a lábakban, de az ilyenkor szokásos nyűgök mellett várjuk a csatát – mondta el Gáspár Dávid, a ZTE NKK vezetőedzője. – A lányokat fűti, hogy éremmel zárhatjuk le a szezont. Tavaly szintén a Győrrel játszottunk a bronzért, akkor nem sikerült megszerezni, de most nagyobb esélyt látok erre. A keretek tekintetében erősebbnek tűnik a Győré, de a miénk sem gyenge.

– Az alapszakasz során kétszer is legyőzték a Győrt, vagyis nem lehetetlen, hogy most is sikerüljön. Egyetért ezzel?

– Hogyne, azonban nem mérvadó, mi történt az alapszakaszban. Ha így nézzük, akkor a PEAC meg minket vert meg kétszer, de a negyeddöntőben mi ejtettük ki őket. A rájátszásban, s főleg egy éremcsatában, csak a győzelem számít, mindegy hogyan sikerül ezt elérni.

– Két napja hirdették ki a bő Eb-keret névsorát és ebbe két egerszegi játékos is bekerült. Feldobja ez a hangulatot?

– Én nagyon örültem ennek a hírnek és büszke vagyok mindkettejükre. Horti Dóra esetében azért, mert sérülés és szülés után nagyon sokat tett azért, hogy újra ezen a szinten kosarazzon. Pusztai Petra pedig fiatal játékosként vállalta fel azt a munkát, amit kiszabtam neki és ezzel a lehetőséggel élt is. Örülök neki.

– Visszatérve a bronz­meccs­re. Itthon kezdenek, és már a múltkor is sokan segítették a csapatot a lelátóról. Számít erre, kéri ezt most is?

– Nagyon jó lenne és a lányoknak is jól esett legutóbb az a szurkolás, amit kaptak. Hálás lennék most is a drukkereknek, ha szó szerint belehajszolnának bennünket a győzelembe.

– Végül árulja el, hány meccs­re számít a bronzcsatában?

– Én a bronzéremre számítok! Ezt szeretnénk elérni, mindegy, hogy két vagy három meccsen.