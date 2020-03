Szombaton kezdődik a 100 éves ZTE ünnepségsorozata

Szombaton (19.30) következik a ZTE FC–Ferencváros NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, amelyre teljes mértékben igaz a megállapítás: óriási az érdeklődés iránta. A ZTE fennállásának idei 100. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat is ezzel a találkozóval kezdődik.

A lényegről már beszámoltunk, a részletekről pedig Kocsárdi Gergelyt kérdeztük, aki tagja annak a munkacsoportnak, amely a 100. évforduló megünneplésének apropóján alakult. A szombaton a nézőknek is aktív szerepük lesz.

– Jól alakulnak a dolgok, most úgy tűnik, hogy a stadion északi lelátójára szinte elkelt minden jegy – mondta el érdeklődésünkre Kocsárdi Gergely. – És persze jól fogynak a jegyek, és tényleg azt kérjük a szurkolóktól, hogy ha lehet, szombaton lehetőleg már este hétkor legyenek a stadionban. A ZTE korábbi szakosztályai képviseletében közel kétszáz mai és régebbi sportoló vonul a pályára. Aki az északi lelátóra váltott jegyet, a helyén talál majd egy kihúzható kartonlapot, amely csak erre az alkalomra lett legyártva. A találkozó 19. és 20. perce között egy élőkép jelenik meg a lelátón, utalva a ZTE 1920-as megalakulására. A nézőknek ekkor jön el a szerepük, hiszen ebben az egy percben a kapott és megfelelő színű kartonlapot ki kell feszíteni és felmutatni, hogy összeálljon a kép. A lelátón lesznek, akik segítenek majd ebben, irányítják a szurkolókat. Bízunk a sikerben, a kartonlap pedig összecsukva és a kézben ütögetve csattogó hangot ad. Az AC Milan szurkolói is hasonló módon elevenítenek meg élőképeket, az ötlet is innen jött.

Az, hogy a kép mit ábrázol majd, Kocsárdi Gergely szerint legyen a Fradi-meccs 19. percéig titok…