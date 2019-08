Szalay Domonkos kis ízelítőt kaphatott az NBA világából is

Egy megyeszékhelyi fiatal kosaras, Szalay Domonkos elmondhatja magáról, hogy belekóstolt az NBA légkörébe.

Még akkor is, ha egyelőre a fiatalok vetélkedésében, a Junior NBA Global Championship világdöntőjén szerepelhetett egyedüli magyarként. A Zalakerámia-ZTE KK 14 éves korosztályos válogatott játékosa szó szerint letette a névjegyét Orlandóban. Szalay Domonkos törött ujjal érkezik megbeszélt találkozónkra, amit hazatérése után már idehaza „szerzett”, de persze beszélgetésünk témája nem ez… Sokkal inkább az, amiről röviden már beszámoltunk.

Ahogy akkor írtuk, lesz miről mesélnie az ifjú kosarasnak, amikor hazaérkezik és ez így is volt. Kezdve azzal, hogy a történet tulajdonképpen egy iskolai vetélkedéssel kezdődött. Magyarországon is kiírták a Jr. NBA Global Championship hazai sorozatát, amin az egerszegi Eötvös-Liszt iskola 14 évesekből álló kosárlabda csapata is indult. A Hanzséros Alajos és Ambrus Péter edzők vezette együttes tavaly nyáron megnyerte a hazai küzdelmeket (a finálét a magyar-litván férfi vb-selejtező előtt rendezték), a döntő legjobbjának pedig az egerszegi Szalay Domonkost választották.

A történet idén januárban úgy folytatódott, hogy Szalay Domonkos meghívást kapott Bolognába, ahol májusban már a Jr. NBA Global sorozat Európa és Közel-Kelet válogatottjának kiválasztóját tartották. Harminc fiú és harminc lány kapott meghívást a jelzett térség országaiból, Szalay Domonkos pedig edzőjével, Ambrus Péterrel az olaszországi városba, s egy hétig tartott az edzőtábor.

– Azt mondták, három hét múlva hirdetnek keretet, ki az a tíz játékos, aki bekerül Jr. NBA Global döntőre, Orlandóba utazó csapatba – elevenítette fel a korábbiakat Szalay Domonkos. – Hazajöttünk és épp a ZTE KK-val a serdülő országosfináléban játszottunk Debrecenben, amikor a csapat vezetői szóltak, hogy videóüzenetem jött. Amit Boris Diaw, korábbi háromszoros NBA-bajnok küldött és közölte, hogy én is benne vagyok azon tíz fiú alkotta csapatban, amely utazik a tengerentúlra. Őszintén meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy bekerülök a válogatottba.

Pedig nem véletlenül választották ki a szakemberek Domonkost, aki egyedüli magyar játékosként kapott helyet az Europe and Middle-East válogatottban. Amerikába úgy utaztak, hogy augusztus elején volt egy pár napos valenciai edzőtábora a nemzetközi csapatnak, hiszen az egerszegi fiún kívül kilenc nemzet fiatal kosarasát vonultatta fel együttesük. Szalay Domonkos mégsem egyedül utazott Magyarországról a tengerentúlra, hiszen szülei is elkísérték. Édesapja, Szalay Csaba beszélgetésünkre is eljött, aki csak megerősíteni tudta, hogy a „mini NBA” közepébe csöppentek.

– A körítés, az elhelyezés, a meccsek szervezése kis túlzással ugyanolyan volt, mint egy valódi NBA-mérkőzésé – mesélte az édesapa a kinti tapasztalatairól, aki szerint Domonkos sikere itthon sem maradhat visszhang nélkül. – Fotózás, beszámoló a meccsekről, a helyi lapokban, élő stream a találkozókról, erre mondják, hogy tiszta Amerika. Tényleg megadták a módját. – Szerintem azzal, hogy Domi Magyarországról egyedül jutott ki Orlandóba, a jövőben a Jr. NBA Global sorozat hazai népszerűségét is elősegíti majd. Az ő példája a többi fiatalnak motivációt adhat, hogy próbálják meg ők is elérni azt, ami neki sikerült. A másik, hogy bár alapvetően iskolai csapatok számára meghirdetett ez a sorozat, azért a magyar kosárlabdának is sikert jelent, főleg utánpótlásvonalon és érdemes megbecsülni ezt is.

Orlandóban, a Disney World-ön belül található sportcsarnokban játszották meccseket. Az amerikai válogatókból nyolc együttes vett részt a döntőn, és további nyolc csapat tulajdonképpen a földrészek válogatottjaiból állt össze. A 16 együttes csoportmeccseket vívott egymással, majd jött az egyenes kieséses szakasz. Szalay Domonkosék Latin-Amerika ellen szoros meccsen kikaptak, és Afrika ellen is vereséget szenvedtek. Indiát meg kellett veri a továbbjutásért, ami sikerült, a rájátszásban pedig Kínát győzték le utolsó másodperces kosárral. A négy közé jutásért kikaptak Kanadától, de persze nem lehettek csalódottak. Szalay Domonkos meg pláne, aki a 160 játékos közül a 9. (!) legjobb indexet érte el, ami a szakemberek figyelmét is felkeltette. A legjobb húsz között tulajdonképpen csak Domonkos és két kínai fiú volt, összességében tengerentúli és afrikai dominancia volt jellemző a legjobbakra.

A „hogyan tovább” rövid távú része most a felépülés, törött ujjal ugyanis nehéz játszani. A távlatokat tekintve pedig konkrét elképzelése van a 14 évesen is már 188 cm magas kosarasnak.

– Lepattanózásban, a védelem megbontásában és a passzokban van az erősségem – mondta Szalay Domonkos, amikor erényeiről kérdeztük. – Az ősztől az ZTE KK U16-os csapatával edzek már, de talán a 18 évesek között is, idővel pedig szeretnék a ZTE KK felnőtt csapatába kerülni. Ha ez sikerül, talán külföldön is kipróbálnám magam, mondjuk a Real Madrid lenne az álmom… Egyelőre pihenek, ugyanis hazaérkezve Amerikából, másnap elutaztam a 14 évesek válogatottjának edzőtáborába és fél óra edzés után eltört az ujjam. Ki kellett hagynom a csapat szlovéniai túráját is.

Az Eötvös-iskolától búcsúzó fiatalember érkezésének a Kölcsey-gimnázium testnevelői örülhetnek, hiszen az iskola kosárcsapata jelentősen erősödik vele. Domonkos azt mondja, hármas-négyes poszton tudná elképzelni magát a későbbiekben, de persze sok munka vár még rá. Na meg újabb interjú, pénteken például 13 órára a Magyar Televízióba kapott meghívást…