Szabó Zsolt szerint is nagy sikereket értek el

A magyar férfi kosárlabda-válogatott szenzációsan kezdte a 2021. évi Európa-bajnokságra a selejtező-sorozatát, hiszen nyitányként Szlovéniát és Ukrajnát is legyőzte. Hosszú idő után volt ismét egerszegi színekben játszó kosaras a nemzeti csapatban Szabó Zsolt révén, aki visszatért a válogatottól.

Múlt csütörtökön a Sztojan Ivkovics vezette magyar válogatott bravúrral legyőzte az Európa-bajnok Szlovéniát (77-75), majd vasárnap Ukrajnában 62-60-ra nyert együttesünk. Szabó Zsolt, a Zalakerámia-ZTE KK csapatkapitánya mindkét sikernek aktív részese volt. Kedden már Zalaegerszegen beszélhettünk vele, aki csütörtökön csatlakozik a ZTE KK-hoz, hiszen szüksége van pár nap pihenőre.

– Megérte az újbóli válogatottság? – kérdeztük tőle, előre tudva a választ, de mégiscsak hét év telt el Szabó Zsolt esetében, hogy újból válogatott mezt húzzon.

– Ha valaki válogatott mezt húzhat, az már eleve dicsőség, függetlenül az eredménytől.

– Így meg pláne jól jött ki, ha jól értem…

– Nagyon örültem ezeknek a sikereknek, de persze a csapat is. Régóta nem voltam tagja a válogatottnak, és két győztes meccsel visszatérni, nincs ennél jobb forgatókönyv. A szlovénok ellen volt több idő készülni, tudtuk, hogy milyen erős csapat még úgy is, hogy az NBA-ban játszó játékosaik most nem utaztak vissza Európába. Ám nélkülük is nagyon ütőképes együttes volt ez. Az Európa-bajnokot győztük le, méghozzá azzal, hogy végig nagyon koncentráltak és fegyelmezettek voltunk. Az ukránok ellen a támadójátékunk nem volt annyira gördülékeny, ám remekül védekeztünk. A végén jó döntéseket hoztunk, ez hozta meg a sikert.

– Melyik meccs volt a nehezebb?

– Nem tudom kettéválasztani. Mindkettő nehéz és fontos siker volt. Fizikálisan kimerítő találkozók voltak ezek, ezért is nagy dolog, hogy nyerni tudtunk.

– Sokak szerint ezzel a két sikerrel gyakorlatilag már tovább is jutottak a csoportból. Egyetért ezzel a vélekedéssel?

– Én inkább azt mondom, hogy nagy lépést tettünk a továbbjutás felé. Addig, amíg matematikailag nem biztos a továbbjutás, minden csak feltételezés, és a csoport negyedik szereplőjét, Ausztriát is le kell még győzni. Novemberben folytatható ez a sorozat.

– Továbbra is Szabó Zsolttal? S ha már itt tartunk: mennyire tudta megvalósítani azt, amit elvárt öntől a szakvezetés?

– A kérdés első felére nem tudok válaszolni, hiszen azt a szövetségi kapitány dönti el, hogy kit hív meg a válogatottba. Ha hívnak, természetesen újra megyek. Ami a másik felét illeti, szerintem igen, amit kértek, azt meg tudtam valósítani. Régóta nem voltam már tagja a csapatnak, míg válogatott tagjainak zöme már hat éve együtt játszik. Nekem a rövid felkészülés alatt el kellett sajátítanom azokat az alapfogásokat, melyeket a többiek már ismertek, és be kellett illeszkednem ebbe a fajta játékba. Azt gondolom, hogy nem lógtam ki.

– A korábbi megállapodás alapján Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány e két mérkőzés után távozik. Elképzelhetőnek tartja, hogy ez a kérdés még változhat?

– Őszinte leszek. Erről nem tudok mit mondani, de nem is akarok. Gondolom, hamarosan ez a kérdés is eldől.