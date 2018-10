Sorozatban hatodik mérkőzését nyerte meg a Semjénháza

A hétvégén a 11. fordulót rendezték a megyei labdarúgó bajnokság I. osztályában. Az éllovas Hévíz együttese kerek tíz gólt lőtt az FC Keszthelynek, sorozatban hatodik mérkőzését nyerte a Semjénháza, zsinórban harmadszor kapott ki a Szepetnek.

Olajmunkás Gellénháza–Szepetnek 4–1 (1–1)

Gellénháza, 50 néző. Jv.: Novák R.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Papp, Czibor, Pilisi, Szántó, Bognár (Toplak G.), Szabó, Horváth L. (Lukács), Nagy B. (Nagy Z.), Odonics (Toplak B.). Edző: Bencze Péter.

Szepetnek: László – Petanovics, Völgyi, Kiss, Szabó, Pati (Bilák), Nagy, Kobra, Kollár, Horváth M., Kozári. Edző: Domján László.

Az első félidő mezőnyjátékát jó félóra elteltével egy gyors gólváltás élénkítette fel, bár a vendégek találatánál sokan lest reklamáltak. Mindössze egy percig örülhettek a szepetnekiek, hiszen azonnal egyenlített az Olaj. Fordulás után már a hazaiak irányították a játékot, és a valamennyi hazai gólban szerepet játszó Horváth László vezérletével igazi csapatként működve magabiztosan tartották otthon a bajnoki pontokat.

Gólszerzők: Horváth L. (2), Odonics, Nagy B., ill. Kollár. Jók: Horváth L. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Kollár, Nagy T., Horváth M. U19: Gellénháza-Szepetnek 1-2.

Creaton-Lenti TE–Police-Ola 2–1 (0–0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti TE: Simon – Fehér, Kondákor, Lovrencsics, Varga, Ágoston, Balogh M. (Porédos), Kiss (Sárkány), Podszkos (Mihalecz), Balogh G. (Mayer), Dolmányos (Hajnal). Edző: Szarka Péter.

Police-Ola: Horváth M. – Balogh, Igazi, Erdélyi, Lukács B., Lukács P., Kócza, Papp (Langer), Szekeres, Sonkoly, Bognár. Edző: Czigola Zsolt.

Az első félidőben egyenlő erők küzdelme folyt, a vendégcsapatnak viszont adódott gólszerzési lehetősége. A második félidőben a hazai csapat szerzett vezetést Mihalecz góljával. Nem sokkal később a vendégcsapat egy megpattanó labdából Kócza egyenlített. A hazai csapat igyekezett a maga javára fordítani a mérkőzést, és ez Balog M. góljával sikerült is.

Gólszerző: Mihalaecz, Balogh M., ill. Kócza. Jók: Kondákor, Lovrencsics, Ágoston, Mihalecz, ill. Erdélyi, Igazi, Lukács B. U19: Lenti-Police-Ola 4-1.

Hévíz–FC Keszthely Lazzarin Café 10–0 (6–0)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Ruzsik – Meidl (Pődör), Baráth (Kiglics), Giber, Török, Horváth M., Nedelkó, Szi, Horváth D., Varga M. (Nagy R.), Vass (Pajor). Edző: Damina László.

Keszthely: Pusztai (Gujgiczer) – Horváth G., Hudop, Papp L., Pál, Pintér, Bogdán, Németh G., Soós (Reizmüller), Páncsics, Balása. Edző: Németh István.

Szép őszies időben, meglepően kevés néző előtt kezdődött el a szomszédvári rangadó. A második percben már elkezdődött a hévízi gólgyártás. A találatot Vass György szerezte, mint ahogy a következő kettőt is, így 15 perc alatt klasszikus mesterhármast ért el! A hévízi csapat továbbra sem állt meg, és a szünetig már hat találatnál járt. A második félidő elején a Keszthely továbbra sem veszélyeztette Ruzsik Ferenc kapuját, viszont a hévízi helyzetek kidolgozása is egy kissé alábbhagyott. Közel húsz percet kellett várni a következő hazai találatra, s az újabb góltól, valamint a hévízi kettős cserétől ismét felpörgött a mérkőzés. A 71. percben a nagyszámú kapott gól ellenére is kiválóan védő keszthelyi kapus, Pusztai Miklós helyére az a hévízi nevelésű Gujgiczer Dániel állt, aki egy súlyos betegségből tért vissza. A mérkőzés vége előtt Horváth Dániel megszerezte önmaga 3., a csapatának pedig a 10. találatát. Egy közönségszórakoztató, gólgazdag mérkőzésen a Hévíz csapata ilyen arányban is megérdemelten nyert a több sebből vérző Keszthely ellen.

Gólszerzők: Horváth D. (3), Vass (3), Török (2), Horváth M., Baráth. Jók: az egész csapat, ill. Pusztai.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Semjénháza 3-4 (3-3)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R. – Tarnóczai (Szokoli), Hegyi, Balogh, Acél, Kovács D., Kiss B. (Szőcze), Dufka, Sipőcz, Czafit. Edző: Kocsis Norbert. Semjénháza: Szakmeiszter Á.– Kónya (Orsós R.), Kovács P., Szollár, Orbán, Dömötör (Kisharmadás), Pápai, Schuller, Kapuvári, Szakmeiszter J., Pál Ma., Edző: Németh István.

A gyenesdiási mérkőzésekre érdemes időben érkezni… Most is, már a harmadik és az ötödik percben betaláltak a hazaiak és 2-0-ra vezettek. A következő hazai helyzet kimaradt, viszont a vendégek a 10. percben szabadrúgásból szépítettek, öt perccel később akcióból már le is dolgozták hátrányukat. A csereként beállt Orsósra még nem figyeltek eléggé a gyenesiek, a 30. percben góljával átvette a vezetést a Semjénháza. Mezőnyjáték következett, többször kerültek a csapatok a kapuk elé, a 40. percben büntető értékesítéséből egyenlített a Gyenesdiás. A második félidőben elmaradtak a várt gólok, taktikai küzdelem és sok ütközés következett, amiért hét sárga lap került kiosztásra. A játékvezető a találkozó végén felmutatta kezét, hogy még két perc van hátra, a házigazdák kitámadtak, szabadon hagyták a kapu közvetlen előterét. Ide robbant be a bal szélen a rendkívül gyors Orsós és jó ritmusban ívelt középre. Kisharmadás nagy erejű lövését Szabó még kiütötte, de az ismétlést már nem tudta védeni. A mindkét csapat számára fontos találkozót a sorozatban hatodszor győztes Semjénháza nyerte, a Gyenes a pontvesztéssel nem tudott a harmadik helyre lépni.

Gólszerzők: Hegyi, Tóth R., Czafit (11-esből), ill. Pápai, Pál Ma., Orsós R., Kisharmadás. Jók: Dufka, Hegyi, Tóth R., Czafit, ill. Szakmeiszter J., Pápai, Orbán.U19: Gyenesdiás-Semjénháza 3-1.

Zalalövő–Lets Do It Technoroll Teskánd 0–4 (0–1)

Zalalövő. Jv.: Major Zs.

Zalalövő: Dóra – Tóth G., Gyenese, Horváth T. (Darabos), Nagy D., Zsoldos, Wágner (Flander), Cser, Sipos, Cseresznyés, Penczák. Edző: Vaspöri Zoltán.

Teskánd: Vas – Karvalics (Czömpöl), Pergel B., László (Czigány), Magyar, Somogyi, Major (Szekeres), Bedő, Kiss P., Balogh A., Pergel D. Edző: Pergel Attila.

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, de a vezető gólt a Teskánd szerezte meg egy szép támadásból. A második játékrészben hasonló mederben zajlott a játék, majd újra gólt ért el a Teskánd. Később a Zalalövő mindent megtett a szépítésért, de a Teskánd növelte előnyét, és így 4-0 lett a vége. Megérdemelt vendégsiker született.

Gólszerzők: Pergel D. (2), Pergel B., Balogh A. Jók: Nagy D., Gyenese, Zsoldos, ill. Pergel B., Pergel D., Magyar, Somogyi. U19: Zalalövő-Teskánd 1-3.

ZNET-Telekom Becsehely–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2–1 (1–1)

Becsehely, 80 néző. Jv.: Németh I.

Becsehely: Szekeres – Pintér, Végh, Markulia, Török Mi., Mutter (Török Má.), Kovács D., Balassa, Soós, Navracsics, Molnár M. Edző: Mutter Attila. Kiskanizsa: Parragi – Csordás, Boros, Piecs, Nagy R., Lukács, László, Anger, Horváth G., Varga D. (Póka), Rácz. Edző: Lukács István.

Nem kezdődött túl jól a hazaiak számára a mérkőzés. A 2. percben kecsegtető helyzetben hibáztak, majd a 7. percben egy jogosan megítélt büntetőből már a vendégeknél volt az előny. Ezt követően mezőnyjáték jellemezte a mérkőzést, majd egy gyorsan elvégzett szabadrúgást követően Soós Dávid egalizált. Az első félidőben a hazaiak növelhették volna előnyüket, de a megítélt büntetőt Parragi Olivér szép vetődéssel hárította. A második játékrészben a hazai csapat támadólag lépett fel, és egy szép támadás végén sikerült megfordítani az eredményt. A folytatásban a vendégek szinte csak pontrúgásból veszélyeztettek, míg a hazaiak ismét 11-est hibáztak. A hátralévő időben nem esett gól, a becsehelyiek fontos három ponttal gazdagodtak.

Gólszerzők: Soós (2), ill. Lukács. Jók: Soós, Török Mi., Szekeres P., ill. Parragi. U19: Becsehely-Kiskanizsa 5-3.

Flexibil-Top Zalakomár-Zalaszentgrót 2-1 (0-1)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Vincze G.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Bagó, Takács, Horváth Zs. (Daróczi), Csalló, Horváth I. (Tinó), Fábián, Mészáros, Madarász (Csizmadia), Horváth J., Losonczi. Edző: Kiss István.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Lampert (Liegler), Horváth D., Csarmasz (Bonyhárd), Sümegi (Horváth E.), Gájer, P. Ferenczi, Horváth B., Csik, Nagy (Kovács), Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

A találkozó elején a vendégcsapat kezdeményezett többet és irányította a mérkőzést, s már az első percekben a hazai kapus bravúrjára volt szükség a vendéggól elkerülése érdekében. Egy hazai védelmi megingást követően megszerezte a vezetést a Zalaszentgrót, aztán második játékrészben a hazaiak többet kezdeményeztek, s egy jó iramú, hajtós mérkőzés alakult ki. Mindkét oldalon akadtak bőven lehetőségek, amelyből a hazaiak jobban használták ki az adódó helyzeteket. Megérdemelt hazai győzelem született a búcsúi mérkőzésen.

Gólszerzők: Horváth J., Daróczi, ill. Csarmasz. Jók: az egész csapat, ill. Gájer P., Ferenczi, Csik. U19: Zalakomár–Zalaszentgrót 2–4.

Csács-NSE–Femat Csesztreg 3-4 (2-3)

Nemesapáti, 150 néző. Jv.: Takács G.

Csács-NSE: Szente – Viszy, Németh A., Éder, Szabó B., Hadrik, Nikitscher, Domján B. (Szabó P.), Csongár (Luter), Németh B. (Egyed), Karakai. Edző: Csongár Péter.

Csesztreg: Csuk (Kiss Be.) – Pál, Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Kancsal, Nagy M., Szabó, Elek, Kiss Bá., Nagy R. Edző: Németh Imre.

Kezdetben a hazaiaknál volt az előny, de 2-2 után a Csesztreg fordított és vezetett már 4-2-re is.

Gólszerzők: Németh B., Karakai, Vizsy, ill. Kiss Ba. (3), Kiss Bá. Jók: Németh A., Hadrik, Karakai, ill. Kiss Ba., Elek, Szekeres, Kiss Bá. U19: Csács-NSE–Csesztreg 0–4.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Góth Imre (Gyenesdiás), Jánosa Tibor (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti), Lukács Péter (Nemesapáti), Mutter Attila (Becsehely), Ostrom János (Zalalövő), Tóth-Pajor Szabolcs (Zalakomár).

A megyei II. osztály hétvégi fordulójának eredményei:

Zalaegerszeg A II. osztály mindkét csoportjában a 11. fordulót rendezték meg a hét végén. Meglepetés délen: a Gelse először kapott ki.

Északi-csoport

Türje–Helsa Andráshida TE 1-7 (0-7), Böde–Pölöske 3-1 (2-0), Zalaszentiván–Zalaszentgyörgy 6-1 (1-0). Cserszegtomaj–Páterdombi LSC 4-2 (2-0).

Déli-csoport

Letenye–Sava-Borsfa Borsfa 3-1 (1-1), Gutorfölde–Felsőrajk 5-1 (1-1), Gelse Termál–Bak 1-2 (1-1), Ada-Nova–Zalaszentmihály 2-2 (0-0).