“Rohantak hozzám; tartottam tőle, hogy valami eltört az arcomban” – Megsérült a korábbi ZTE játékos

A lengyel újonc Podbeskidzie Bielsko-Biala magyar középpályása hatalmas monoklival gazdagodott, miután az egyik edzésen csapattársa lekönyökölte. Kocsis Gergő bal szeme körül vérömleny keletkezett, ráadásul torokgyulladást is összeszedett. Betegsége nem gátolta abban, hogy szombaton pályára lépjen a Wisla Krakkó elleni edzőmeccsen.

Nem indult jól Kocsis Gergő pályafutása a lengyel élvonalban újoncnak számító Podbeskidzie Bielsko-Bialában. A nyáron a Zalaegerszegtől igazolt 26 éves középpályása a napokban az egyik népszerű közösségi oldalon egy fotót közzétett magáról, amelyen látható, hogy durva sérülést szenvedett: alaposan bedagadt a bal szeme, a szemháját lilás, kékes-sárgás árnyalatú folt borítja – írja a csakfoci.hu.

– Az edzőtáborból hazatérve a második edzésen egy szögletvariációt gyakoroltunk, amikor megtörtént a baj. Egy fejpár során akkora könyököst kaptam Aleksander Komortól, hogy egy pillanat alatt bedagadt a szemem. Nemcsak én, hanem a csapattársak is megijedtek, rohantak hozzám, próbáltak segíteni rajtam. Csak reméltem, nem szenvedtem komolyabb sérülést. Erősen tartottam tőle, hogy az arcomban eltört valami. Hál’ Istennek megúsztam egy sima vérömlennyel.

– Később a társak és az edzőm is viccelődtek velem, hogy egytől-egyig közölték mosolyogva: “Üdvözlünk Lengyelországban”.

Összességében jó tanulópénz volt, itt fel kell készülni az ilyen esetekre, mert igazából ez a kőkemény stílus jellemző a lengyel focira. A játékosok az edzéseken is beleállnak a párharcokba, egész egyszerűen nincs kegyelem – elevenítette fel a történteket Kocsis Gergő a csakfoci.hu-nak. Hozzátette: már jobban lát, azonban a hatalmas monokli mellett összeszedett egy enyhébb torokgyulladást is.

– Sajnos meglett annak a hátránya, hogy napokig jegeltem a szememet. Az csak egy dolog, hogy jó ideig a szememre nem láttam, de a folyamatos jegelés miatt egy kisebb torokgyulladással is bajlódok. Két napig nem is vehettem részt az edzéseken. A harmadik napon bevállaltam az tréninget, mert meg akartam mutatni az edzőmnek, számíthat rám. Szerencsére mostanra jobban vagyok. Megnyugodtam, az eset óta egyre jobban látok. Remélem, ez volt az első és utolsó betegségem és sérülésem! Ami azt illeti, nem haragszok Komorra, aki rögtön bocsánatot kért, majd utána még az Instagramon a képem alatt is poénkodott velem. Mi értelme lenne haragudnom rá?

Noha Kocsis beteg volt, mégis pályára léphetett új csapata színeiben a Wisla Krakow elleni felkészülési meccsen szombaton, amit akaraterejének és ambíciónak köszönhetett.

– Az igazat megvallva kissé betegnek éreztem magam. Úgy voltam vele, minden áron játszani szeretnék. “Összedrótozva” játszottam hatvan percet, nagyon jó érzés volt a pályán lenni. Tipikusan egy olyan meccs volt, amikor inkább magammal küzdöttem, mintsem az ellenféllel. 0-1-es állásnál álltam be belső védőként. Amit kért az edző, azt maximálisan teljesítettem. Beállásom után nem kaptunk gólt, így abszolút pozitívan értékelem az első mérkőzésemet a Podbeskidzie Biala játékosaként. Már nagyon várom, hogy elkezdődjön az új szezon.

A nyáron a ZTE mezét a lengyel bajnokság újoncára cserélő futballista úgy érzi, előnyére vált az évek során, hogy több poszton is bevethető.

– Sokat beszélgettem az edzőmmel négyszemközt, amely során elmondta, belső védőként és középpályásként is tud használni engem. A szombati mérkőzésen csak azért játszottam belső védőt, mert az újonnan igazolt hátvédünk papírjait még nem sikerült elintézni. Hosszabb távon még nem tudom, milyen poszton fogok játszani. Tény, hogy tavaly a ZTE-ben hét poszton kellett helyt állnom, de úgy érzem, nem vallottam szégyent. Ha kapusposzton kellene bizonyítanom, akkor ott is a legtöbbet hoznám ki magamból (nevet) – jelentette ki Kocsis, aki az előző idényben a ZTE FC játékosa volt, összesen 26 bajnokin kapott játéklehetőséget a magyar első osztályban.