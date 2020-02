Radó duplájával a ZTE legyőzte az Újpestet!

Szombaton újra hazai pályán kísérelhette meg pontjai számának gyarapítását a ZTE FC NB I-es labdarúgó csapata, melynek vendége az Újpest volt, amely hasonló céllal érkezett Egerszegre. A ZTE FC kispadján bajnoki találkozón is bemutatkozott a hét elején kinevezett új vezetőedző, Márton Gábor. Méghozzá győzelemmel, amiben a duplázó Radó András oroszlánrészt vállalt.

ZTE FC – Újpest FC 2-1 (1-1)

Zalaegerszeg, 3089 néző. Jv.: Iványi (Kóbor, Becséri).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Lesjak, Bedi – Katelaris, Mitrovic – Radó, Stieber (Katanec, 67.), Bőle – Ikoba (Barczi, 82.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Újpest: Banai – Balázs B., Heris, Litauszki, Ristevski – Onovo – Pauljevic, Nwobodo, Rácz (Bacsa, 80.), Calcan (Csongvai, 58.) – Perosevic (Novothny, 63.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Gólszerzők: Radó (28., 72.), illetve Calcan (17.)

Sárga lap: Litauszki (43.), Nwobodo (60.), Pauljevic (81.), Bacsa (87.), Heris (91.).

A ZTE FC összeállítása tartogatott meglepetéseket. Az mindenképpen annak számított, hogy a pénteken kölcsönvett Bőle Lukács azonnal a kezdőben kapott helyet, hiszen az FTC-től érkező középpályás sokat biztosan nem gyakorolt az egerszegiekkel. A másik pénteki érkező, a Mezőkövesdtől ugyancsak kölcsönvett Matija Katanec kispados volt, Bobál Dávid pedig ezúttal nem volt a keretben.

Nyerni kell. Ahogy a ZTE FC-nél, úgy a vendég Újpestnél is ez volt a jelszó, hiszen a fővárosiak szereplése sem éppen olyan, amire büszke lehet a nagy múltú klub. Az egerszegieknél pedig mi más adhatott reményt, hogy a mezőny után eredjenek, mint egy győzelem és az azért járó három pont. Mondjuk, arra számítani lehetett, hogy ebben a helyzetben túl újpesti drukker nem érkezik Egerszegre, mint korábban, de hogy csak mintegy kéttucatnyian legyenek a vendégszektorban… Ez azért tényleg meglepő volt.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője nem csak azzal szolgált újdonsággal, hogy Bőle máris kezdett, de ezúttal Szépe lett az egyik belső védő. A kezdeti ismerkedés után a ZTE FC vált kezdeményezőbbé, de majdnem korán gólt kapott… A 8. percben Demjén meglehetősen rossz ritmusban akart Katelarisnak passzolni, Onovo „lefigyelte” mindezt és megelőzte a zalai középpályást, majd teljesen tisztán indulhatott a kapu felé. Demjénnek az lett a szerencséje, hogy az újpesti lövése elakadt a lábában, de így is maga mögé kellett nyúlnia a zalai kapusnak, hogy megkaparintsa a labdát. Ha ez gól, az mindenképpen Demjén lelkén száradt volna. Az mindenképpen látszott, hogy a ZTE FC a korábbiakhoz képest sokkal inkább a földön akarta tartani a labdát és csak akkor ívelt előre, ha az mindenképpen szükségesnek tűnt. Az Újpest alig kockáztatott valamit, a 17. percben mégis megszerezte a vezetést. Egy ZTE-támadás után indított kontrát, amikor a jobb szélen Pauljevic futott le az alapvonalig, beadása a hosszú oldalon teljesen tisztán találta Calcant. A középpályás felnézett és 14 méterről elegánsan nyesett a bal felső sarokba, 0-1. Érezhetően bátrabb lett az Újpest, de csak módjával. A 28. percben aztán Mitrovic vezette fel a labdát, és észrevette a leshatáron Radót, akit azonnal indított. A középpályás Heris mellett kilépett, egy csellel Banai kapust is elfektette és 6 méterről az üres kapuba passzolt, 1-1. Az indítást és a befejezést is csak dicsérni lehetett. Élénkebb lett a találkozó, a ZTE továbbra is a földön tartotta a labdát, az Újpest pedig rövid passzokkal próbált előrébb jutni, de mindig ügyelve a biztonságra is. A 41. percben szép összjáték után Mitrovic 20 méterről lőtt, de Banai jobbra vetődve kiütötte a löketet. Két perc múlva az Újpest előtt adódott lehetőség, de Pauljevic öt méterről mellé pörgetett.

Változatlan összeállításban kezdték a második félidőt a csapatok, Az 51. percben Stieber jobb oldali szöglete után Lesjak 6 méterről fejelt kapura, de Banai a léc alól kiszedte a labdát. A ZTE-nek következett egy olyan öt perce, amikor gyakorlatilag a saját tizenhatosára kényszerítette az Újpestet, de a vendégek megúszták ezt az időszakot. Az egerszegiek továbbra is támadásban maradtak, a fővárosiak csak elvétve mentek át a felezővonalon. A közönségnek tetszett mindez, amely a 61. percben – és a hazai játékosok is – kezezést reklamáltak, amikor Stieber mellett Herisről pattant szögletre a labda, de elmaradt a szabadrúgás. Érkezett a pályára a másik új szerzemény, Matija Katanec, aki Stieber Zoltánt váltotta A közönség nagy tapssal jutalmazta a levonuló középpályást. Katanec a védelem bal oldalát vette át, így Bedi Bence egy sorral előrébb lépett. A ZTE fölényben futballozott, viszont az Újpestben megvolt az a minőség, amivel bármikor villanhatott. Ekkor már Novothny Soma is a pályán volt, rá különösen figyelni kellett. Ám a 72. percben Radó irányította magára a figyelmet. Az egerszegi játékos kapta a labdát, aki erőszakosan és jó cselekkel tört előre, mígnem 16 méterről jobbal remekül csavart a kapu bal oldalába, 2-1. A közönség joggal ünnepelte Radót, hiszen ez már a második gólja volt, de még nagyon figyelni kellett a ZTE csapatának, hogy ezt a meccset ne rontsa már el. Az Újpest lépett és nagyobb sebességre kapcsolt, megváltozott a játék képe. Annyiban mindenképpen, hogy már az egerszegieknek is többet kellett a védekezésére koncentrálni, a közönség pedig biztatta a ZTE-t, hiszen egy jó eredmény felé haladt. AZ Újpest játékában egyértelműen több lett a veszély, de óriásit küzdött már a ZTE, hogy megtartsa előnyét. A 89. percben a zalaiak kapuja előtt alakult ki meleg helyzet, ám Bacsa közelről nem tudott kapura lőni.

Ez lett a vége, a ZTE FC jó játékkal, de ami a legfontosabb, egy nagyon fontos győzelmet szerzett. Ha ez sem ad lökést a kiesés ellen menekülő egerszegieknek, akkor semmi. Nem mellesleg Márton Gábor vezetőedző győzelemmel mutatkozott be a kispadon.