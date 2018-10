Pontot szerzett a Nagykanizsa együttese a listavezető ellen

Döntetlent játszott a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese a nyugati csoport listavezetőjével a bajnokság 7. fordulójában.

Nagykanizsai Futsal Club–Piliscsabai AFC 4-4 (3-2)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Wittner (Karsai, Blum).

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Nagy T., Novák L., László D., Szakmeiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Losonczi, Koronczai P., Szalai D., Kollár, Schuller, Pesti A., Budai L. Edző: Bagó Gábor.

A vendéglátók kitettek magukért, így kedveskedve talán két születésnaposuknak, a technikai vezető Mulasics Balázsnak és az edző Bagó Gábornak. A zalai villámrajtnak 3-0-ás vezetés lett az eredménye, de aztán a PAFC is felvette a ritmust és az első játékrész végére fel is zárkózott. A második 20 perc elején az egyenlítés sem zökkentette ki a hazaiakat, akik rögtön újabb vezető találatot szereztek. Ha ekkor lett volna idő kissé megnyugodni, talán másképp alakul a mérkőzés hajrája, de a listavezető ellen a döntetlen így is remek eredmény.

Gólszerzők: Szakmeiszter J. (2.), Schuller F. (5.), Koronczai P. (12.), Szalai D. (34.), illetve Keresztury (16., 36.), Hajnal R. (20.), Fehér (33.). Jók: az egész kanizsai csapat.

Bagó Gábor: „Az ilyen estékért érdemes futsalmeccsekre járni. Szurkolóink ismét óriási hangulatot teremtettek. Nagy eredményt értünk el a brazilokkal és egy volt spanyol válogatottal felálló, eddig hibátlan PAFC ellen, melynek kispadján egy igazi legenda, Mucha Józsi bácsi ült. Csapatmunka volt a döntetlen, a fiúk szívüket-lelküket beleadták. Ez az egy pont újabb lökést adhat nekünk.”