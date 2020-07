Napkitörés derby: újra roncsderbifutam Nagypáliban

Vasárnap a településen Napkitörés derby néven rendezik meg a roncsderbi országos bajnokságba tartozó viadalt.

A rendező Nagypáli önkormányzata először 2018-ban rendezett a településen roncsderbifutamot, és az a viadal is már nagyon népszerű lett. Sokan indultak és a helyszínt is megkedvelték. A III. Nagypáli Napkitörés Roncsderby egyben az országos sorozat első állomása is lesz, így a szervezők azt várják, hogy nagyon sokan lesznek majd kíváncsiak rá, így sok indulóval is számolnak.

A vasárnapi programban a helyi Nagypáli Sport és Rendezvénytéren 9.15 órától szabadedzések zajlanak, majd időmérők és versenyzői felvonulás következik. A futamokat 13 órától rendezik, este hatkor pedig a díjkiosztó következik.