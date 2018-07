Most már Bar városát is meghódították az egerszegi egyesület táncosai

A megyeszékhelyi Press Dance Táncsport Egyesület is részt vett a Montenegróban rendezett Mediterranean Best Dance nemzetközi táncversenyen, melyen 20 versenytáncosuk és három ritmikus gimnasztika tornászuk indult.

A gyönyörű fekvésű tengerparti város, Bar adott otthont az eseménynek, s már emiatt is érdemes volt ellátogatni ide, azonban a Press Dance tagjai elsősorban versenyezni érkeztek. Már az első versenynap kiemelkedő zalai sikerekkel zárult, hiszen a ritmikus gimnasztika tornászaik, Szabadi- Horváth Kata, Káldi Lara és Gyulasi Aliz, az egyéni és csoportos koreográfiáikkal összesen 4 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek.

A táncosok a négy aranyérmük mellett hatalmas közönségsikert arattak, karibi táncukkal pedig különdíjat vívtak ki, mellyel bejutottak a gálaműsorba. A másnapi verseny is sikereket tartogatott. Egyéni és páros versenyzőként (Herczeg Dóra, László Zsófia, Horváth Dorina, Szilágyi Laura, Horváth Ádám–Leposa Dóra, Kocsmár Martin–Hári Anett, Horváth Gergő–Anti Renáta, Gecseg Péter Pál– Baksa Natália, Varga Róbert Balázs–Hajas Veronika) számos arany- és ezüstérmet gyűjtöttek, az est folyamán pedig a csoportos koreográfiák is taroltak kategóriájukban. Herczeg Dóra egyéni kűrjével szintén kivívta a zsűri elismerését, így ő is fellépett a gálán.

Az egyesület vezetője, egyben a táncosok felkészítője, Meretei-Simon Beáta méltán lehetett büszke táncosaira, tornászaira, és jutott idő a meseszép környék felfedezésére és a jól megérdemelt fürdőzésre a kristálytiszta tengerben.