Magabiztos győzelemmel zárta az évet a ZTE NKK

A női kosárlabda bajnokság 10. fordulójában a ZTE NKK magabiztos és pontosabb játékkal, végig vezetve győzte le a Vasas Akadémia csapatát.

ZTE NKK – Vasas Akadémia 89-53 (26-14, 17-15, 28-8, 16-14)

Zalaegerszeg, 300 néző, Jv: Boros Tamás, Vida József, Nagy Viktor (Gorka Szabolcs)

ZTE NKK: Koizar 10/3, Pusztai -, Hegedüs-Őri 8, Maltsi 16/9, Parker 23. csere: Ndiba 9, Horti 19, Gáspár-Szalay 2, Benke 2, Preisinger -, edző: Gáspár Dávid

Vasas Akadémia: Böröndy 11, Dombai 4, Tóth 8, Varga 6, Heljic 14, csere: Hizsnyik 3, Vukov 2, Madár -, Boros 2, Szerencsés 1, Altmann 2. edző: Földi Attila

A feldobást ugyan elhozta a hazai csapat, de az első kosarat a vendégek szerezték Tóth révén. Az első perc végén Koizar 2+1-vel került előnybe a ZTE (3-2). Parkert nem tudták tartani a palánk alatt a fővárosiak és az amerikai center hat pontjával és Hegedüs duplájával ellépte a hazaiak (11-2). A vendégoldalon az időkérés sem használt és Parker újabb kosaraival és Maltsi triplájával és büntetőivel magabiztosan vezetett a ZTE NKK (22-6). A negyed hajrájában kicsit kiengedtek a hazaiak, amit a Vasas kihasznált és tíz pontra csökkentette hátrányát. Az utolsó másodpercekben Ndiba szerzett még egy közelit, de Gáspár Dávid nem volt maradéktalanul elégedett.

A második játékrész elején Horti pontjaival próbálta növelni előnyét a hazai csapat, de Böröndy kosaraival tartott a lépést a Vasas (29-18). Újabb Horti duplával és Koizar hármassal tovább nyílt az olló (34-18). A negyed felénél Pusztai Perta hosszú indításából Ndiba ziccerezett, majd két gyors vendégkosár után Gáspár Dávid időt kért (36-22). A folytatásban a vendégek zónáját csak lassan tudta feltörni ZTE, de így is tartották tíz pont feletti előnyüket (43-29).

A nagyszünet után belekezdett a ZTE NKK. Heljic kosarára egy 13-0-ás rohanással válaszoltak a hazaiak. Maltsi és Horti is triplát szerzett, Ndiba pedig öt pontot tett a közösbe (56-31). A hazaiak jól védekeztek, amit nehezen tudott átjátszani a Vasas. Emellett támadásban is ötletesen és pontosan játszott Gáspár Dávid együttese és a 28. percben Maltsi triplájával már harminc ponttal vezettek (67-37). A negyed végén Parker is megrázta magát tovább nőtt a különbség (71-37).

A záró negyedet egy Tóth kosár nyitotta, de nem késett a válasz sem, Pusztai remek passzából Parker szerzett kosarat (73-39). Boros kosarára Benke estében válaszolt, majd Parker tette vissza csapattárs elhibázott távoliját (77-41). A negyed felénél a vendégek egyik motorja Tóth kipontozódott Hegedüs-Őri és Koizar büntetőivel pedig már negyven pontra duzzadt a csapatok közti távolság (83-43). A hátralévő időben becsülettel küzdöttek a fővárosiak, de a nagyarányú vereséget már nem tudták elkerülni.

A ZTE NKK végig kézben tartotta a mérkőzést és kisebb hullámvölgyeket leszámítva magabiztos játékkal gyűjtötte be idei nyolcadik győzelmét.

