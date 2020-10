Kitüntetéssel jutalmazta a női futballcsapatot a gyenesdiási önkormányzat

Tavalyi teljesítménye alapján a női futballcsapat érdemelte ki az önkormányzat kitüntetését.

Már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy a gyenesdiási önkormányzat évente jutalmazza, kitünteti azokat a sportolókat, egyesületeket, akik az előző évben, években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak sportágukban. Az idei díjat kedden este adták át, az ünnepség háziasszonya idén is Major Veronika volt. Az eseményen idei eredményei ismertetésekor elhangzott, hogy januárban 583 körrel magyar csúcsot lőtt a légpisztolyosok számában a müncheni nemzetközi versenyen. A szeptemberi országos sportlövőbajnokságon az alapversenyben 591 kört ért el, ami nemzetközi viszonylatban is (főleg a hölgyeknél) kimagasló eredménynek számít. A döntőben is nyert és ezzel magyar bajnoki címet szerzett. Köszöntése után adták át az önkormányzat által alapított kitüntetést, a „Gyenesdiás Nagyközség Sportjáért 2019.” díjat a Kinizsi SK női labdarúgó csapata érdemelte ki. Mint a méltatásban elhangzott, 2013-ban léptek először pályára, s egyre előkelőbb helyen végeztek évről évre. Az előző bajnoksághoz hasonlóan 2018-2019-ben ismét dobogósok lettek, bronzérmet szerzett a Kovács Stefánia, Benkő Réka, Hegedüs Vera, Szabó Anna, Torma Szabina, Propszt Viktória, Hozlár Edina, Takács Dalma, Vida Adrienn, Biró Boglárka, Pati Rebeka. Szíjártó Dorina, Szabó Viktória, Pintér-Vincze Beáta, Szeibert Noémi, Mika Ramóna, Juhász Cintia, Horváth Bianka, Benes Noémi, Bor Gabriella alkotta csapat, melynek edzője: Deák Ádám.A bronzéremért 15 mérkőzést nyertek meg, egyszer került sor döntetlenre és 5 vereséget szenvedtek el.

Eredményeikért az önkormányzat által alapított kitüntetést Gál Lajos polgármester, Góth Imre alpolgármester és Major Veronika adta át a gyenesdiási női focistáknak.