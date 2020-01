Kezdődik a játékvezetői tanfolyam

A hét végén indul az MLSZ és a Zala megyei igazgatóság által közösen szervezett labdarúgó játékvezetői tanfolyam, de a nyitónapon is lehet még jelentkezni az egész megyéből, akár a helyszínen is – tudtuk meg a tanfolyamvezető Gyarmati Tibortól.

Természetesen a hallgatók zöme már előzetesen regisztrált és jelentkezett, s e tekintetben Gyarmati Tibor egy jó hírről is beszámolt, ugyanis elmondta: 21 leendő játékvezető jelentkezett előzetesen, ami az elmúlt évekhez képest a legmagasabb szám. Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a jelentkezés feltétele a 14. betöltött életév, a nyitó előadást pedig most szombaton 9 órától rendezik a ZTE régi székházának második emeleti tárgyalójában. Általában szombati napokon lesznek az előadások is.

A tanfolyam vezetője Gyarmati Tibor, megyei játékvezető instruktor, aki örül a létszámnak.

– Az utóbbi évekhez képest a legtöbben jelentkeztek, de akár most, a nyitónapon is van erre még lehetőség, illetve még a jövő héten – árulta el Gyarmati Tibor. – Amennyiben harmincan lennénk, az lenne a legszebb, s külön öröm, hogy többen a megyei és az NB II-es női bajnokságban játszó hölgyek közül is regisztráltak. Amire a fiúknak is van lehetőségük, s akár aktív labdarúgóként is elvégezhető a játékvezetői tanfolyam.

A februári fizikai felmérés, majd a gyakorlati vizsgát követően a tervek szerint március 7-8-án lesznek az írásbeli és szóbeli vizsgák, s a következő hét végén a sikeres vizsgát tett ifjú sípmesterek pedig akár már munkába is állhatnak.