Kellemes meglepetés, illetve papírforma a Magyar Kupában

Zalaegerszegen az értékes győzelem, Nagykanizsán pedig a megnyert második félidő okozhat örömöt a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének kedden lejátszott odavágója után.

A ZTE FC 1-0-s sikere az élvonalbeli Puskás AFC ellen mindenképpen a kellemes meglepetés kategóriájába tartozik, ám teljesen megérdemelt is, és azt jelenti, hogy a jövő szerdai visszavágón dől majd el a továbbjutás.

A hazai vezetőedző, Artner Tamás a párharc előtt azt mondta: azzal lenne elégedett, ha csapata nem kapna gólt és úgy utazhatna el a visszavágóra, hogy azon dőljön el a továbbjutás. A terv tökéletesen valóra vált, a másodosztályú ZTE FC abszolút felvette a harcot élvonalbeli ellenfelével, melynek lehetőségeit most hadd ne kelljen részletezni. Kedden is légiósokkal megerősítve lépett pályára Pintér Attila együttese, amely ellen a ZTE FC nagyot küzdve és jól is játszva szerezte meg a győzelmet.

A gól egy büntetőtől született, amit Vernes Richárd értékesített, Pintér Attila, a Puskás vezetőedzője pedig a találkozó után úgy nyilatkozott: kíváncsi a büntetőt megelőző szituáció felvételére. Nos, ezek alapján igenis megadható volt a büntető, Hegedüs kapus elsodorta Babati Benjamint. A ZTE FC tehát örülhet a sikernek, de nem szabad feledni: a csapat az NB II-ben nincs éppen jó pozícióban. A keddihez hasonló sikerek kellenek, hogy előrelépjen.

A visszavágót hivatalosan jövő szerdán 19 órakor rendezik Felcsúton, ám az időpont változhat, ha a televízió úgy dönt, hogy a Puskás AFC-ZTE FC meccset tűzi műsorára. A keddi eredményt ismerve, az egerszegieknek köszönhetően, ez is „sanszos”.

Az UFC Nagykanizsa ugyancsak szerdán, 17 órakor lép majd pályára Békéscsabán, ahová a hazai pályán elszenvedett 3-1-es vereség tudatában utazhat.

A kanizsai együttes háza táján nagy volt a sürgés-forgás a meccs előtti napokban, meg persze a havazás miatt kedd délelőtt is. Végül nem volt fennakadás, a csabaiak nem utaztak hiába, és az első félidőben el is döntötték a meccset. A mérkőzésen hazai oldalon debütált az új, piros-kék színösszeállítású szerelés, a kanizsai csapat pedig akár szolgálhatott volna nagyobb szenzációval is, hiszen a második negyvenöt percben magához tért, szépített, illetve voltak további lehetőségei is.

– Három gólt sosem jó kapni, de amit a második játékrészben nyújtott a csapat, arra már lehet építeni – fogalmazott Szabó Ádám, az UFC kapusa, aki a hetedik percben hárította a vendégek büntetőjét és Urbin Péter csak a kipattanóból tudott betalálni. – Sok ilyen szintű meccsre és ellenfélre lenne szükségünk, az ilyen találkozókból lehet tanulni. És szerintem lélektanilag akár másképp is alakulhatott volna, ha a büntetőjük után rólam balszerencsémre nem ismét a támadójuk elé kerül a labda. Ezen persze már felesleges keseregni, jöjjön a visszavágó, no meg lassan a bajnoki folytatás.

Amikor újra füves pályákon játszhat a Nagykanizsa. A csapat számára a másfél hónapos műfüves időszak után már felüdülést jelent a természetes közeg.