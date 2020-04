Játék nélkül nem lehet kieső a ZTE FC sem az NB I-ből

Legkésőbb június 13-án kellene elkezdeni a magyar labdarúgó-bajnokságot ahhoz, hogy be tudják fejezni a küzdelmeket, ellenkező esetben le kell zárni a pontvadászatot – jelentette be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) keddi online küldöttközgyűlése utáni sajtótájékoztatón Csányi Sándor, akit újabb öt évre választottak a szervezet elnökének.

Csányi Sándor újraválasztása mellett az elnökségben sem történt változás, Balogh Gabriellát, Bánki Eriket, Berzi Sándort, Dankó Bélát, Garancsi Istvánt, Nyilasi Tibort, Anthony Radevet és Török Gábort is újraválasztották. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója – aki 2010 óta tölti be a posztot, amelyre egyedüli jelölt volt – a március 16-án felfüggesztett bajnoksággal kapcsolatban elmondta, hogy a lezárásra egyelőre két vészforgatókönyv van: az egyik szerint sem kiesők, sem feljutók nem lennének az élvonalban, a másik szerint pedig búcsúzó nélkül, két feljutóval, 14 csapattal rendeznék meg a 2020/21-es szezont. Azaz, így például a ZTE FC is az élvonalban folytathatná, de persze, ha a nyáron befejezik a bajnokságot, akkor a pályán dől el minden. Értékelőjében Csányi Sándor kiemelte, ötvenéves lemaradást pótoltak be az infrastrukturális fejlesztések terén. Csányi Sándor szerint amiben „nem állunk jól és az előrelépés záloga lehet”, az a megfelelő szakemberek képzése, legfőképpen az utánpótláskorúak esetében, hiszen nem minden egyes gyereknek van olyan edzője, aki szakmailag és nevelőként is alkalmas lenne a munkájára.

– Sokszor látunk üvöltő derviseket a pálya szélén, akik tönkretehetik egy gyereknek a futball iránti szeretetét – fogalmazott Csányi Sándor, hozzátéve, hogy a profi kluboknál szakmailag felkészült, a nemzetközi trendekkel tisztában lévő sportigazgatókra lenne szükség.

A klubok helyzetéről szólva azt mondta, amennyiben a járványt követő várható gazdasági válság nem tart tovább az idei esztendőnél, akkor az első osztályú egyesületek nagy részénél nem lehet probléma, ugyanakkor az NB II-es és NB III-as kluboknál már más a helyzet.

Csányi Sándor szerint továbbra is az eddigi úton kell haladni és nagyon bízik abban is, hogy a válogatott kiharcolja a jövő évi Európa-bajnoki szereplést.