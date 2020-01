„Isteni” futballisták: mindannyian testvérek vagyunk, ezt szeretnék megmutatni

Korábban már írtunk arról a kiskanizsai „ökumenikus” focicsapatról, melyben katolikus papok, református, evangélikus lelkészek és mélyen vallásos civilek rúgják a bőrt – ám a csapattagok nem csak így élik meg keresztyénségüket és azt, hogy bár más és más felekezethez tartoznak, de azért mégiscsak egy az Isten.

Hanem úgy is, hogy most, az ökumenikus imahéten közösen elmennek egymás igehirdetéseire.

– Mi, civilek most már körülbelül 30 éve, hogy telente minden szerdán kispályán focizunk, Hella Ferenc református lelkész csatlakozott hozzánk elsőként, amikor Kanizsára került – idézte fel a csapatot vezető Horváth Ferenc „Mákos”, aki korábban a Kiskanizsai Sáskák SE utánpótlás­edzőjeként is tevékenykedett. – Őt követve jött a segédlelkésze, Bertók Dániel, s ha már így alakult, szóltam Makoviczky Gyula evangélikus lelkésznek is. Szintén igent mondott, majd megérkeztek a csapatba a katolikus papok, Nagy Vendel, a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony plébánia, valamint Nikli Zsolt, a Jézus Szíve plébánia plébánosa, esperese és káplánja, Tölgyesi Dávid, a zákányi atya, Laczkó Flórián, valamint Zalaszentbalázsról Roca Daniel Celestin. Mi, civilek – Kuzma László, Dávidovits László, Horváth Attila, Ujvári Gyula, az öcsém Horváth György, a fiam Horváth Ferenc és jómagam – mélyen vallásosak vagyunk. Ez az „ökumenikus” csapat már 2015 óta létezik (nyilván a tagok személyében volt némi változás az évek alatt), azóta rúgjuk a bőrt a kiskanizsai iskola tornatermében, amit a rendelkezésünkre bocsátanak, köszönet érte Molnár István igazgatónak.

Horváth Ferenc azt mondta: a testmozgás mellett a legfontosabb számukra, hogy jó emberek találkoznak, érdekes és értékes témákról beszélgetnek a meccsek után a nála kialakított helyiségben, mely nem nagy ugyan, de valahogy mégis elférnek benne mind. Némi étel, egy kis lélekmelegítő, és ha a világot megváltani nem is tudják, képesek irányt adni egymásnak, ha komolyabb dolgok kerülnek szóba.

– Mindig is az volt a célunk, hogy példát mutassunk, hogy bár más felekezetekhez tartozunk, ez semmit nem jelent, mert egy az Isten – tette hozzá Horváth Ferenc. – Mindannyian testvérek vagyunk, ezért meg kell, hogy értsük egymást, hogy békességben, szeretetben legyünk együtt. Ezt igyekszünk demonstrálni azzal is, hogy az ökumenikus imahét valamennyi alkalmán közösen veszünk részt, melyeken az atyák igét hirdetnek, mi, civilek pedig igyekszünk töltekezni az elhangzottakból.