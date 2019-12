Igazi rangadót hozott Nagykanizsai Futsal Club

A forduló előtt a futsal NB II Nyugati csoportjának második helyezettje, a Nagykanizsai Futsal Club fogadta a listavezetőt egy vérbeli rangadó keretében. A hétfő esti többi mérkőzés eredménye után a kanizsaiak egy helyet hátraléptek és harmadikok a tabellán.

Nagykanizsai FC–TFSE-Szertarsport.hu

2-3 (1-1)

Nagykanizsa, 170 néző. Jv.: Kovács G.

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Bogyó, Schuller, Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Simon (kapus), Fujsz, Németh K., Szalai D., Novák L. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Bogyó (3.), Szakmeiszter J. (29.), illetve Csernai (14.), Szalmás (31.), Andorka (34.)

Nem tartalékoltak a lendülettel a futsalosok, hiszen rögtön nagy rohanásba kezdtek, és a kanizsaiak Bogyó Károly révén gyorsan vezetéshez is jutottak. Ezt követően sem álltak le a felek, és a TFSE csak a 14. percben tudott egyenlíteni, miközben két büntetőrúgásával sem tudott mit kezdeni a vendégcsapat. A második húsz percben aztán ismét előnyhöz jutottak a nagykanizsaiak Szakmeiszter János találatával, erre viszont gyorsan válaszolt a TFSE. A 34. percben már a fővárosiaknál volt az előny egy, a rangadó minden feszültségét magában hordozó összecsapáson. Az egygólos vezetésüket a vendégek már nem is engedték ki a kezükből, az NFC-re pénteken pedig újabb fontos meccs vár, immár a tabella második helyére feljött Haladás II ellen Szombathelyen.

Bagó Gábor: „Vereség és vereség között is van különbség. Így ki lehet kapni és örülök, hogy a szurkolóink is így gondolták, mivel nagy tapsot kaptak a fiúk a teljesítményükért. Ezen a meccsen a játékosok mindent megtettek az utolsó másodpercig, és öröm volt nézni azt, ahogy küzdöttek a pályán azért, hogy sikeresek legyenek. Nagyot harcoltak egy sokkal jobb képességű és más célokért küzdő együttes ellen. Úgy érzem, megnehezítettük az NB II legjobb gárdájának a dolgát, meg kellett szenvedniük a három pontért, amihez gratulálunk nekik. Igazi rangadó volt még annak ellenére is, hogy egy komplett sorunk hiányzott. Ha ilyen akarattal tudunk játszani, akkor biztos vagyok abban, hogy pénteken elhozzuk a pontokat Szombathelyről.”