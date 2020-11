Idegenben nyert rangadót az ATE

A hét végén a 12. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2020/2021-es szezonjában.

Szepetnek–Magnetic Andráshida TE 2-3 (1-3)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szőke R. – Szabó Á., Völgyi, Kotnyek, Takács, Szabó B. (Pati), Novák (Szőke Á.), Nagy, Kollár, Kobra (Horváth), Schuller. Edző: Domján László.

Andráshida TE: Osbáth – Nagy, Doszpoth, Szabó (Horváth), Mavolo, Bognár, Lukács, Németh, Odonics (Péhl), Czibor, Tóth B. Edző: Bencze Péter.

A mérkőzés első percében a hazaiak elaludtak, és egy bal oldalról belőtt labdát Odonics helyezett a kapuba. A félidő derekán szöglet után Czibor kettőre növelte a vendégcsapat előnyét, majd öt perc múlva Kobra góljával szépített a Szepetnek. De a félidő végén Doszpoth egyéni akciója után kétgólos előnnyel vonult pihenőre a vendégcsapat. A második játékrészben egy teljesen más felfogásban játszó Szepetnek futott ki. Végigtámadták a játékrészt, és a 61. percben Nagy Tamás révén szépítettek. Negyedórával a vége előtt Bognár második sárgával a kiállítás sorsára jutott, a hazaiak részéről azonban csak két kapufára futotta. A jó iramú, közönségszórakoztató játékot hozó mérkőzésen ellentétes félidők után a vendégek szerencsésen vitték el a három pontot Szepetnekről.

Gólszerzők: Kobra, Nagy, ill. Odonics, Czibor, Doszpoth. Jók: Kobra, Nagy, Novák, ill. az egész csapat. Kiállítva: Bognár (74., Andráshida TE). U19: Szepetnek–Andráshida TE 0-2.

Femat Csesztreg–Flexibil-Top Zalakomár 5-0 (0-0)

Csesztreg, 150. Jv.: Hegedüs M.

Csesztreg: Kiss Be. (Pethő Jó.) – Kiss M., Nagy R., Szekeres (Csiszár), Kiss Ba. (Könye Balla), Nagy N., Magai (Németh D.), Őr, Elek, Pethő Já., Péter. Edző: Őr József.

Zalakomár: Gerencsér – Takács, Csalló, Szőke, Kuti I. (Neubauer), Horváth J., Tinó (Kovács A.), Horváth T., Bagó, Daróczi (Tirászi), Madarász (Kuti R.). Edző: Nagy Attila István.

Az első félidei hazai mezőnyfölény ellenére 0-0-s eredménnyel vonultak az öltözőbe a csapatok, mivel öt nagy helyzetből egyet sem sikerült gólra váltani. A második játékrész elején aztán gyorsan döntésre vitték a mérkőzést a hazaiak, először Pethő János szép egyéni alakítás után helyezett a rövid sarokba, majd Nagy Norbert középre adását Kiss Balázs passzolta a kapuba. A hazai cseréket követően újból felpörgött a Csesztreg, és Elek Zsolt két pontrúgást követően is mattolta a vendégek kapusát. A végén a Pethő Jánossal szemben elkövetett szabálytalanság után értékesített 11-essel állította be az 5-0-s végeredményt a hazai csapat. A csesztregiek a második félidei játékuknak köszönhetően megérdemelt győzelmet arattak a végére elfáradó vendégek ellen.

Gólszerzők: Elek (2), Nagy N. (11-esből), Pethő Já., Kiss Ba. Jók: Nagy R., Elek, Pethő Já., ill. Csalló, Tinó, Daróczi.

Kinizsi Gyenesdiás–Semjénháza 3-1 (1-0)

Gyenesdiás, 70 néző. Jv.: Siket.

Gyenesdiás: Szabó Á.- Balogh G. (Szi-Péter), Nedelkó, Németh Á., Hegyi, Bertók (Czimondor), Horváth M., Tarnóczai (Tóth B.), Páfi, Czafit (Fellner), Nagy B. Edző: Kocsis Norbert.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Balogh P., Kapuvári, Horváth P., Pál Ma., Szakmeiszter J. (Latin), Pápai, Orbán, Pál Mi., Körösi, Orsós R. Edző: Kovács Imre.

A vendégek tervszerű, fegyelmezett védekezésükkel bemutatták, miért kapták az egyik legkevesebb gólt a bajnokságban. A Gyenesdiás sokáig meddő támadások sorával próbálkozott, kimaradtak a helyzeteik. Fél óra után Nagy Bendegúz tört kapura, a büntetőterületen belül azonban buktatták, a megítélt 11-est Czafit értékesítette, 1-0. A vendégeké lett a hajrá, és Pál Milán lövését az utolsó percben a léc alól tornázta ki Szabó. Az 59. percben Orsós harcolt ki egy büntetőt, Pál Milán értékesítette, 1-1. A vendégek előrébb húzódtak, kinyíltak, bátrabban támadtak. A hazaiak apró passzokkal, látványosan keresték, „csinálták” a réseket, elkezdhették saját játékukat. A 65. percben Nagy Bendegúz csapott le egy labdára, és növelte csapata előnyét, 2-1. A végeredményt a 85. percben a csereként beállt Tóth B. állította be a 16-osról a hosszú sarokba leadott nagy erejű lövésével. Értékes győzelmükkel a Balaton-partiak megerősítették helyüket a felsőházban.

Gólszerzők: Czafit (11-esből), Tóth B., Nagy B. ill. Pál Mi. (11-esből). Jók: Pálfi, Hegyi, Nagy B., Balogh, Németh Á. ill. Kapuvári, Orsós R., Pápai. U19: Gyenesdiás–Semjénháza 4-0.

Tarr Andráshida SC–Technoroll Teskánd 1-1 (1-0)

Andráshida, 150 néző. Jv.: Takács G.

Andráshida SC: Czirjék – Bekes, Kalamár, Czafit, Horváth, Cseke, Csongár (Fülöp), Pataky (Kovács), Szabó, Tóth, Szinay. Edző: Dobos Sándor.

Teskánd: Orbán – Kiss (Szabó), Nagy, Aczél, Hetesi, Major, Bedő, Czene (Boronyák), Bolla, Bailo, Pergel B. Edző: Pergel Attila.

A találkozó elején a házigazda tudatosan visszazárt és kontrákból próbált támadásokat vezetni. A 20. percig a Teskánd uralta a játékot, de egy kapufán és egy Aczél-lövésen kívül, melyet Czirjék bravúrral hárított, nem volt több helyzete. A folytatásban egyre bátrabban és magabiztosabban játszott az ASC, és a 34. percben Cseke remek átlövésgóljával meg is szerezték a vezetést. A második félidőben már a hazaiak játszottak fölényben, úgy tűnt, mintha elfáradtak volna a vendégek. Sorra jöttek a hazai lehetőségek, de ki is maradtak. A 62. percben egy elveszett labda után Pergel lőtte középre a labdát a bal szélről, ami a védők lába alatt elcsúszva Bailo elé pattant, aki a bal sarokba gurított. A 78. percben meccslabdát hibázott a Hida: Szinay húzta meg a bal szélen, pontosan passzolt Tóthoz, aki egy lövőcsellel mindenkit elfektetett, aztán a jobb sarok mellé lőtt. A hosszabbításban ígéretes helyről végezhettek el szabadrúgást a vendégek, de csúnyán fölé rúgták, így maradt a döntetlen. Az Andráshida, ha berúgja ziccereit, otthon tarthatta volna a három pontot.

Gólszerzők: Cseke, ill. Bailo. Jók: Kalamár, Cseke, Bekes, ill. Nagy, Hetesi, Bedő.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2-1 (0-0)

Zalalövő, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Zalalövő: Earles – Czömpöl, Kellner, Horváth T., Illés K., Németh B., Gyenese, Zsoldos, Sipos (Kozics), Illés G. (Stankovics), Cseresnyés (Molnár Á.). Edző: Ostrom János.

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Melicz, Horváth M., Dolmányos, László R. (Fülöp), Kovács D., Mutter, Proszenyák, Sebestyén, Anger, Abay Nemes (Póka). Edző: Mutter Attila.

A hatpontos mérkőzés jelentőségének teljes tudatában nagy iramban estek egymásnak a csapatok. Az akarással nem is volt baj, de mindkét oldalon sok volt a hiba. Az első félidőben igazi gólhelyzet nem is alakult ki. A második játékrész elején aztán jött a hidegzuhany, Mutter Attila lépett ki a hazai védők közül, és biztosan értékesítette a ziccert. Nem sokkal később Németh Bence csípte el Kovács kapus kirúgott labdáját, és 22 méterről iszonyú nagy bombagólt ragasztott a bal felső sarokba. Negyed órával a vége előtt Cseresnyés Balázs forgolódott a büntetőterület előtt, majd a léc alá bombázott. Győzelmét a ZTK hajdan volt játékosai emlékének ajánlja.

Gólszerzők: Németh B., Cseresnyés, ill. Mutter. Jók: Czömpöl, Kellner, Németh B., Cseresnyés, ill. Mutter, Dolmányos.

Hévíz–Lenti TE 0-6 (0-2)

Hévíz, 80 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Gujgiczer (Sabján) – Pál, Sebestyén Zs. (Nagy P.), Kopasz-Bódi, Tóth I., Szindekovics, Filó, Damina (Rózsás), Soós B. (Thomspon), Szabó G., Sabján (Makacsek-Molnár). Edző: Damina László.

Lenti: Balogh B. – Simon, Fehér, Sárkány, Propszt (Soós D.), Kiss (Tuboly), Balog M. (Avas), Lovrencsics, Takács, Orbán (Novák), Biharvári. Edző: Koczor Szilárd.

Az első negyedórában két egyenrangú csapat küzdelmét láthatták a nézők, ám ezután két védelmi megingást követően 2-0-s előnyre tett szert a Lenti. A játékrész végére rendezte sorait a fiatal hévízi csapat, de fordulás után az 53. percben Tóth öngólja megpecsételte a hazaiak sorsát. Az utolsó húsz percre a Hévíz, amely elvesztette kapusát, Gujgiczert, lendületes és aktív játékkal rukkolt elő, de gólt nem sikerült szereznie. A Lenti meggyőző teljesítménnyel, megérdemelten szerezte meg a győzelmet, de a találkozó egyes időszakaiban a Hévíz is megvillantotta oroszlánkörmeit.

Gólszerzők: Balog (2), Soós D. (2), Takács G., Tóth I. (öngól). Jók: egész csapat, ill. Fehér, Balog M., Lovrencsics, Soós D.

Zalaszentgrót–Letenye 6-0 (1-0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Liegler (Székács), Buzási, Tóth D., Horváth E., Gájer P., Csik (Csarmasz), Iberhart (Horváth D.), Penczák, Karvalics. Edző: Jankovics Péter.

Letenye: Gazdag – Kovács I., Bilák (Stropka), Móricz, Szilágyi, Karsai (Őri A.), Őri M., Öri Cs., Csesztregi, Kanizsai (Szente), Hafstadter. Edző: Tamás Tamás.

A mérkőzés elejétől magához ragadta a Zalaszentgrót a találkozó irányítását, de ez csak labdabirtoklásban mutatkozott meg. Az első negyedóra végén Tóth Dániel megunta a tétlenséget, és hatalmas gólt ragasztott a letenyei kapuba. A félidő hátralévő részében kiegyenlített játék folyt, helyzetek nélkül. Góllal indult a második játékrész, Tóth D. szögletét Gájer Péter fejelte a kapuba. Két perc múlva szokásos Horváth Elemér álompassz, majd Tóth Dániel a kapust is elfektetve szerezte meg a harmadik gólt. A 60. percben ismét villant Horváth Elemér, 11-est harcolt ki, amit ő maga értékesített. Az ötödik gól látványos egyérintős sorozat után Tóth Dániel nevéhez fűződik. A 80. percben megtört az átok, és Karvalics Barnabás is betalált. A második félidei látványos játékának köszönhetően megérdemelt szentgróti siker a sportszerű Letenye ellen.

Gólszerzők: Tóth D. (3), Karvalics, Horváth E. (11-esből), Gájer P. Jók: Tóth D. (a mezőny legjobbja), Horváth E., Gájer P., Pődör, ill. Szilágyi., Kovács I., Csesztregi. U19: Zalaszentgrót–Letenye 7-0.

Tudósítottak

Góth Imre (Gyenesdiás), Harmat János (Szepetnek), Herczeg Imre (Zalalövő), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Koczfán Petra (Hévíz), Őr József (Csesztreg).