Idegenben mutatkoztak be a zalaiak a labdarúgó NB III.-ban

Elrajtolt vasárnap a labdarúgó NB III. 2020/21-es szezonja. A húszcsapatos Nyugati csoportban két zalai gárda mutatkozott be, mindkettő idegenben.

Nagyatádi FC–

FC Nagykanizsa 1-2 (1-1)

Nagyatád, 500 néző. Jv.: Sipos K.

FCN: Horváth M. – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth – Szabó P., Béli M., Szegleti (Kovács Gy., 67.) – Ekker, Vass Gy. (Török, 77.), Vlasics (Péntek, 77.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Nikolics (16.), illetve Vlasics (24.), Horváth B. (48.).

Szomszédvári rangadóval indult az új szezon a két csapat számára, a somogyi házigazda most került fel a hazai labdarúgás harmadik vonalába. A Kanizsa esélyeshez méltón kezdett, az atádiak ugyanakkor az újoncokra jellemző lelkesedéssel vetették magukat a mérkőzésbe. Nikolics Vukan meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak, benne volt azonban, hogy ezt a vendégek nem hagyják szó nélkül, s a 24. percben Vlasics Dániel révén egyenlítettek is. A zalaiak pontrúgásokkal és szögletekkel folyamatos munkára kényszerítették a nagyatádi kapust, igaz, a somogyiak is veszélyeztettek sarokrúgás után.

A második félidőt jól indította a Kanizsa, hiszen szép egyéni akció végén, a 48. percben Horváth Balázs nagy gólt ragasztott a léc alá 19 méterről. Az erőviszonyok ilyenformán történő leképezése után a találkozó kicsit leült. A 73. percben egy mintaszerű vendégtámadást követően Vlasics Dániel fejelt, majd megsérült a leérkezésnél. A végét ugyan próbálta megnyomni a Nagyatád, futószalagon jöttek a hazaiak támadásai, de a nagykanizsaiak könyvelhették el a három pontot.

Balatonfüredi FC–

ZTE FC II. 0-0

Balatonfüred, 200 néző. Jv.: Altorjay.

ZTE: Köcse – Jóna, Földvári, Sebestyén, Simon – Szökrönyös D. (Csóka, 81.), Németh E., Őr, Hegedűs – Abért (Szántó, 60.), Fehér. Vezetőedző: Bozsik József.

Mindkét csapat igen stabilan játszott az első félidőben, a kapuk csak ritkán kerültek veszélybe, a zalaiak viszont a játékrész derekán két alkalommal is büntetőt kértek számon a játékvezetőn.

Fordulás után tízperces rövidzárlat állt be a ZTE játékában, a fürediek ezt három nagy helyzettel használták ki, a ZTE kapusa, Köcse Bence azonban mindhárom alkalommal nagyot védett – különösen az első hárítása volt bravúros. A nehéz időszakot átvészelő vendégcsapat a folytatásban ismét magára talált, megszilárdult a játéka, sőt, veszélyeztetni is tudott a túloldalon. Összességében megérdemelt pontszerzéssel nyitott az NB III.-ban a ZTE FC II.

További eredmények: Puskás II.–Mosonmagyaróvár 0-0, Érd–Gárdony 0-0, BKV Előre–Komárom 0-1, Veszprém–Fehérvár FC II. 1-1, Tatabánya–Bicske 2-0, III. Ker. TVE–Ménfőcsanak 1-0, Sopron–Pápa 1-2, Lipót–THSE-Szabadkikötő 6-2.