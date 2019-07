Hosszában ússzák át a Balatont: hétfőn indulnak

A múlt hét végi „hagyományos” Balaton-átúszás után a dunaújvárosi vízilabdaklubban tíz éven át szereplő Menczinger Katának a részvételével hétfőn egy nagy próbatételnek és egyben jótékonysági akciónak vág neki egy három felnőttből és tizennyolc gyerekből álló csoport. Hosszában tempózzák végig a tavat, Keszthelytől Balatonakarattyáig, azaz 77,5 kilométert teljesítenek.

Eredetileg egyhuzamban akarták letudni a távot, ám végül a Hableány tragédiája után éjszaka nem lehetnek vízben, így az időjárástól függően, várhatóan 34 órányi úszással érnek Keszthelytől Balaton­akarattyáig. A rendhagyó és nem mindennapi sportteljesítménnyel a fiatal úszók elsősorban a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány sportolóira szeretnék felhívni a figyelmet, és egyben támogatni őket egy új tornaterem kialakításában. Ezen túl motiválni szeretnék a gyerekeket, és megmutatni nekik, hogy kitartó munkával a hihetetlennek tűnő célok is elérhetők, s felhívni a figyelmet a magyarországi vizek megóvásának fontosságára. Az akciót számos cég, illetve ismert sportoló, zenész is támogatja, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság szintén. Melléjük állt nagykövetként – többek között – Cseh László világbajnok, többszörös olimpiai érmes úszó, Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó, ­Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok úszó, Lévay Petra ­Európa-bajnok paratriatlon-versenyző.

Az olimpiai negyedik helyezett, világ- és Európa-bajnoki bronzérmes vízilabdázót, Menczinger Katát általában feszített fedett medencében szoktuk meg a meccseken, a Balatonban inkább nyaralás alkalmával, esetleg Mihók Attila vezetőedző nem szokványos edzései alkalmával. Most viszont több mint tíz órát fog úszni a tóban, miután csatlakozott a budapesti Kis-Pingvin Úszó- és Vízilabda Előkészítő Klub kezdeményezéséhez, amelyet a testvére alapított.

– Melinda 2015-ben Gabura Alexandrával már nekivágott ennek a kihívásnak, ám akkor az utolsó két kilométeren ki kellett menteni őket, mert jött egy hatalmas vihar – mondta megkeresésünkre Menczinger Kata. – Megfogadta, hogy később újra megpróbálja, aminek az lett a vége, hogy ezúttal a tanítványaival együtt vág neki a próbának, amiből természetesen én sem maradhattam ki. Kettőnk mellett Török Fanni oktató lesz még felnőtt úszó, és mindegyikünkhöz tartozni fog hat-hat gyerek egy csapatban, akik mellettünk tempóznak majd kettesével, félórás váltásokban. Másfél óra után jön a következő csoport, mi addig végig a vízben leszünk, utána tudunk pihenni a kísérő hajókon az ismételt váltásig. Napkeltétől napnyugtáig lehetünk csak a Balatonban, a tervek szerint hétfőn hajnali hatkor indulunk Keszthelyről.

A kiváló játékos hangsúlyozta, mindenre felkészültek. A biztonsági feltételek adottak, negyvenfős stáb és hat hajó, közte egy orvosi is velük tart, s miután ők külön edzésekkel felkészültek, már csak az kell, hogy az időjárás is kegyes legyen hozzájuk. Egyébként éppen azért indulnak a nyugati medencéből, hogy a jellemző szélirány és hullámzás irányába haladjanak. A tervek szerint a befutóra a végtaghiányos gyerekek közül többen is csatlakoznak majd hozzájuk.

A tervek szerint, amennyiben a technikai feltételek adottak lesznek, a YouTube felületén, illetve a pingvinek Facebook-oldalán lesznek élő közvetítések, így minden értük és a cél eléréséért szurkoló követheti példaértékű vállalásukat.

– A kiválasztott gyerekek közül többen négyéves koruk óta úsznak, vízilabda-bajnokságokon vesznek részt, és az álmuk az olimpia. A Balaton átúszása egy egészen új kihívást jelent a számukra, mert itt nem csak a fizikai képességeik számítanak. Monoton, hosszan tartó úszás vár rájuk a mindig változó, hullámos vízben. Ez az ember szellemét is próbára teszi, de az biztos, életre szóló élményt kapnak a gyerekek – mondta el Menczinger Melinda, aki nem a legjobb hírekkel tudott szolgálni a meteorológiai előrejelzések után. – Vasárnap hidegfront érkezik, hétfőre pedig szeles lesz az idő. Jelen számítások szerint kedd estére nem tudunk megérkezni, szerda délre módosult a célba érkezésünk. Hétfőn Révfülöpig, kedden estig Tihanyig szeretnénk eljutni. Ám ez is módosulhat menet közben. Az biztos, négy napra van engedélyünk, azaz csütörtökig meg kell érkeznünk. Rajtunk ez nem fog múlni, csak az égieken – tette hozzá.