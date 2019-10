Hat ország közel száz testépítője a színpadon

Először rendezték meg a zalai megyeszékhelyen az INBA Elite Tour magyarországi versenyét, melyre hat ország 94 naturál testépítője nevezett.

A Keresztury Dezső VMK-ban szombaton egész nap zajlottak az események, számos kategóriában szólították színpadra a versenyzőket és nap végén a kategóriák győztesei újra színpadra álltak az abszolút elsőség eldöntéséért. A hölgyeknél ez a cím a debreceni Szabó Orsolyát illette meg, míg a férfiaknál a budapesti Kerékgyártó Ádám lett a legjobb. A képen a nap során három elsőséget is begyűjtő Szabó Orsolya (középen) mutatja be gyakorlatát. A verseny eredményeiről és további részleteiről későbbi számunkban bővebben is tudósítunk.