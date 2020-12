Három negyeden át jól játszott a ZTE KK, de kikapott

Ismét egy komoly riválissal nézett farkasszemet a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda csapata, amely csütörtökön este a Falco KC Szombathely együttesét fogadta. Nyugati rangadót rendeztek, de nézők nélkül ennek sem volt ugyanaz a hangulata, viszont élvezetes mérkőzést láthattunk, ám vasi sikerrel.

Zalakerámia-ZTE KK – Falco Vulcano Energia KC-Szombathely 64-90 (18-20, 16-15, 14-34)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Kapitány, Farkas, Minár.

ZTE KK: Duren 15/3, Bonifert 3/3, Delas 9, Vuko 16/6, Gleen 4. Csere: Szabó Zs. 10/3, Simon K. 5, Polster A., Völgyi, Plézer 2, Csuti, Szalay. Vezetőedző: Ante Nazor.

Falco KC: Anderson 6/3, Doktor 6/6, Benke 11/3, Milosevic 5/3, Searcy 18. Csere: Váradi 18/9, Perl 14, Kovács B. 3, Lake 6. Vezetőedző: Gasper Okorn.

Kipontozódott: Vuko (34.).

A hétfőihez hasonlóan, amikor az Alba Fehérvár volt vendég, csütörtökön ismét egy bombaerős kerettel rendelkező ellenfél várt a Zalakerámia-ZTE KK együttesére. Nagy kérdés volt, hogy Ante Nazor együttese mennyit lépett előre a hétfői játéknapoz képest. Leginkább a védekezésben, hiszen a hétfői vereség egyik oka is ez volt. Nem ígérkezett könnyűnek ez a találkozó sem,hiszen az ellenfél oldalán légiósok mellett magyar válogatottak álltak rendelkezésre, a ZTE KK viszont jól tartotta magát (12-14). Valami tényleg történhetett a zalaiaknál, hiszen érezhetően keményebb játékkal álltak elő, mint pár nappal korábban. A második negyed elején már hazai oldalon volt az előny (25-20), érezhetően jobb ritmusban játszott ekkor a ZTE KK, amelynek a védekezése látványosan javult.

Egypontos vendégelőnnyel (34-35) indult a második félidő és egy Duren-triplával, ám elég volt két kis kihagyás hazai oldalon és újra a Falco vezetett. Itt a kérdés az volt, hogy a ZTE KK meg tudja-e fogni a mérkőzést, vagy a mélyebb rotációval rendelkező vasiak érvényre juttatják nyilvánvaló erőfölényüket. Egy biztos, hogy az egerszegiek most óriásit küzdöttek, valóban más arcukat mutatták, mint hétfőn. Szabó is megtalálta az utat távolról a gyűrűbe (48-50), és tovább bizakodhatott. Aztán Váradi hármasa kilencpontos vasi előnyt eredményezett (32. p.: 50-59), ekkora különbség utoljára a találkozó elején volt a két csapat között, de nem feltétlen emiatt következett be a törés. Mármint a ZTE KK játékában, ugyanis a Falco fel tudta még pörgetni a játékát és ebből 15 pontos előnyt tudott kiharcolni magának (55-70). Az igazsághoz tartozik, hogy Tonko Vuko éppen a mérkőzés ezen szakaszában pontozódott ki, aki addig egyik legjobbja volt a zalaiaknak. Az utolsó öt percben már az történt a pályán, amit a Falco akart, a ZTE KK elfáradt, de amíg bírta, addig most tényleg jól teljesített.

Ante Nazor: „Az első félidőben közel voltunk a Falcóhoz és nagy előrelépés volt csapatomtól, hogy három negyeden át ilyen teljesítményt nyújtott. Ám, az utolsó negyedben nem koncentráltunk eléggé, de az az igazság, hogy az ellenfélnél olyan játékosok álltak a rendelkezésre, akik válogatottak.”

Gasper Okorn: „Büszke vagyok a játékosokra, mert egy hónap után élőször léptek pályára és nem lehetett tudni, hogy kinek miként jön ki a lépés. Jelenleg a korábbiakhoz képest ötven százalékos állapotban van a csapat. Ugyanakkor köszönet a ZTE KK-nak és a Szegednek, hogy hozzájárultak a mérkőzés időpontjának módosításához, így végre játszhattunk.”