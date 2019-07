Három nap lovastusa a Csónakázó-tónál

Három napon át, péntektől vasárnapig várja a lovassport kedvelőit a XXII. Kanizsai Military Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő Verseny, egyben Országos Championatus Döntő a Csónakázó-tónál.

Pénteken már reggel 9 órától kezd a mezőny, melynek tagjai jó néhány kategóriában futhatnak neki a háromnapos versengésnek. A mintegy 110 nevezéssel büszkélkedő mi­li­tary­program a díjlovaglással nyit a kanizsai Csónakázó-tónál, ahová Ausztriától Lengyelországig bezárólag érkeznek lovasok és lovaik.

A magyarok melletti külföldi indulók közül többen nem csupán a nemzetközi kategóriában, de az országosban is nyeregbe pattanhatnak. Szombaton a tereplovaglás következhet, szintén reggel 9 órától. A második nap eredményei után már az egyes kategóriák sorrendjei árulkodóak lehetnek a végső sorrendet illetően, ugyanakkor a vasárnap a leglátványosabb számé, akkor következhet a díjugratás – mely a hét utolsó napján 10 óráról veszi kezdetét. Vizsgázik a pálya is, hiszen a Kanizsa Lovasklubnál eltökéltek azt illetően, hogy a jövőben korosztályos kontinensviadalt is elhoznának a nagykanizsai kirándulóövezetbe.