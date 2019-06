Harmincmillió forintos kültéri pályát avattak Zalaszentgróton

A ­helyi női kézilabdaklub 2018-ban a kültéri pályák felújítására pályázott a Magyar Kézilabda Szövetséghez, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség támogatásával. Az így megépült létesítményt a minap adták át a szentgróti Deák-iskolában.

Az országos program keretében több mint száz kültéri pálya készült el a Magyar Kézilabda Szövetség finanszírozásában, egyenként 30 millió forintos értékben.

Ilyen kültéri pálya megépítésére került sor a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és AMI udvarán is, a játéktér ünnepélyes átadása pedig a napokban történt meg. Méghozzá egy torna keretében, amin U13-as korosztályú leánycsapatok (Zalaszentgrót, Söjtör és Egervár), illetve U10-es együttesek (Zalaszentgrót és Zalaegerszeg) mérkőztek meg egymással.

Az ünnepélyes avatón a Magyar Kézilabda Szövetséget Gyömörey István utánpótlás-szakágigazgató képviselte, aki ajándékokkal is kedveskedett a részt vevő csapatok számára. A megyei szakmai koordinátor, Budai Ferenc is jelen volt az ünnepségen, a Zala Megyei Kézilabda Szövetséget pedig Varga Sándor elnök képviselte, aki örömét fejezte ki, hogy Zala megyében három kültéri pálya is elkészült, amelyek a jövőben szolgálják a kézilabdasportágat, illetve az intézményben tanuló minden gyereket és fiatalt. A megyei szövetség a programon a csapatoknak 20-20 labdát adott át használatra.

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere pedig köszönetet mondott a Zalaszentgróti Kézilabda Clubnak, valamint az elnök Császár Józsefnek, hogy egy újabb pályázattal sikerült a városban sportlétesítményt fejleszteni. A pályát a tanintézmény vezetőjének, Dufkáné Vincze Máriának adták át használatra, aki szintén megköszönte a közreműködő szervek és személyek munkáját.