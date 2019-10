Győzelemmel kezdett a ZTE KK!

A férfi kosárlabda NB I A-csoportjában idegenben kezdte meg szereplését a 2019-2020. évi bajnokságban a Zalakerámia-ZTE KK együttese.

Kaposváron ünnepi hangulat kellős közepén érezhette magát, ahol a vadonatúj Kaposvár Aréna első bajnoki találkozóját rendezték, de a ZTE KK nem volt udvarias vendég: győzött és fontos sikert ért el idegenben.

Kaposvári KK – Zalakerámia-ZTE KK 76-82 (22-17, 17-29, 20-19, 17-17)

Kaposvár Aréna, 1600 néző. Jv.: Praksch, Tőzsér, Boros.

Kaposvári KK: Norfleet 12/9, Davis 22/6, Ponjavic 5/3, Hendlein 7, Dramicanin 8/3. Csere: Baki 6/6, Krnjajski 2, Lalic 14. Vezetőedző: Fekete Ádám.

ZTE KK: Ubilla 14/6, Johnson 23/6, Williams 14/6, Szabó Zs. 6, Agafonov 9. Csere: Djuric 9/3, Doktor, Bagó 2, Simon K., Gulyás. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Kipontozódott: Agafonov (39.).

Mint ismert, a Zalakerámia-ZTE KK első fordulóba kiírt találkozója a Falco KC ellen elmaradt, ugyanis a vasiak – később kiderült, sikeres – BL-selejtezője miatt ezt a találkozót október 9-én pótolják Szombathelyen. A szombati házigazda Kaposvár viszont pályára lépett, Fekete Ádám tanítványai Debrecenben szűk, kétpontos vereséget szenvedtek, így bizakodva várhatták a hazai bemutatkozást. Az új, és nemrég átadott Kaposvár Aréna tényleg szép lett, a kaposvári régi sportcsarnok mellé felhúzott új létesítmény olyan lett, ami a mai kor követelményeinek megfelel.

Az első éles, hazai meccsre pedig a somogyi drukkerek is készültek, így szépen megteltek a lelátók. A ZTE KK együtteséből Emmanuel Ubilla és Reginald Johnson éppen a nyáron tette át székhelyét Kaposvárról a zalai megyeszékhelyre, de persze számukra is teljesen új környezetet jelentett az új aréna. Julian Norfleet pedig korábban volt a ZTE kosarasa, ő most a somogyiakat erősíti, úgyhogy szépen összejöttek a régi ismerősök. A Kaposvár a találkozó elején alaposan bekezdett (9-3), szűk két perc után jött is a zalai időkérés és jött a felzárkózás. Szorosabb lett a ZTE KK védekezése, így az 5. percben Williams kosarával már a ZTE KK vezetett (9-10). A lepattanók terén a hazaiak is kezdtek aktívabbak lenni, ennek is volt köszönhető, hogy fordítottak (16-15), de az egerszegiek elérték azt, a lendület megtörjön, ám így is vezetett a házigazda (22-17). Innentől kezdve viszont a zalaiaknak kellett kapaszkodniuk a kaposvári közönség által támogatott somogyiak ellen. Kevés pontot hoztak ezek a percek, aztán Ubilla két hármasa és Djuric, valamint Szabó Zs, kosara után újra egyenlő volt az állás (31-31). A ZTE KK kezdett magára találni, Djuric újabb kosarával megint vezetett (37-40). A félidő hajrája egyértelműen a zalaiaké lett, akik hétpontos előnnyel vonulhattak pihenőre (39-46).

A szünet után is tartotta előnyét a zalai együttes, Johnson pontjai és Ubilla két hármasa jött jól a ZTE KK-nak (50-59). Kiegyenlített volt a találkozó, egyértelműnek tűnt, hogy az utolsó negyed fog dönteni. Az egerszegiek 6 pontos előnnyel várták ezt a szakaszt (59-65). Reginald Johnson ponterőssége sokat jelentett a ZTE KK számára, kaposvári oldalon Davis kosarai jelentették a reményt a fordításra. Közben arra is figyelni kellett, hogy Davis, valamint Agafonov és Szabó Zs. is a kipontozódás határára érkezett. Az utolsó öt perc kezdetén Dramicanin kosarával egy pontra jött fel a Kaposvár (67-68), de Agafonov gyorsan válaszolt. Mindkét oldalon maradtak ki dobások, ez a negyed nem éppen az eredményességről szólt. Egy perccel a zárás előtt 73-74-es állásnál (ekkor már Agafonov kipontozódott) Szabó Zsolt két büntetője után Williams is betalált (73-78), ami megágyazta a ZTE KK győzelmét.

A ZTE KK idegenben nyert egy kemény mérkőzésen, ami sokat jelenthet számára a folytatásra.