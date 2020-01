Gazdag Viktor lett a Csesztreg új elnöke

A működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett a játékosok, az utánpótlást biztosító gyerekek szülei, valamint a szurkolók bevonásával a klubélet fellendítését tartja elsődleges feladatának a Csesztregi Sportegyesület új elnöke, Gazdag Viktor.

A helyi sportcentrum részbeni háttér-infrastruktúráját is magában foglaló Tölgyfaliget vendégházat üzemeltető nagykanizsai üzletember a település korábbi polgármesterét, Czupi Magdolnát váltotta az elnöki székben. Mint mondotta, elsősorban nem személyes ambíciók miatt, hanem felkérésre vállalta a feladatot, s mandátuma egyelőre öt évre szól.

– Deklaráltan nem értek a labdarúgáshoz, de nem is az a feladatom, hogy a megyei bajnokságban szereplő csapat munkáját irányítsam, arra megvannak a kiváló szakemberek – mondta. – Én arra szerződtem, hogy a hátteret biztosítsam az ő tevékenységükhöz. A felkérésem talán annak is szól, hogy az elmúlt egy év során látták a helyiek, hogy miként igyekszünk fejleszteni a sportöltözőket is magában foglaló Tölgyfaliget vendégházat. A szálláslehetőségek biztosítása mellett kialakítottunk egy vendéglátó­egységet, amelynek köszönhetően a különböző edzőtáborok résztvevőinek étkeztetését is meg tudjuk oldani. Erre a meglévő infrastruktúrára és szolgáltatásra alapozva szeretnék hosszú távon az egyesület működésébe is egy kis üzleti szemléletet belevinni, valamint arra törekszem, hogy az eddiginél szorosabb egyesületi szellemet alakítsunk ki.

Gazdag Viktor hozzátette, ahogy az önkormányzat, úgy a helyi lakosok is elégedettek a labdarúgócsapat eredményeivel. Természetesen továbbra is az a céljuk, hogy minél jobb helyen végezzenek a bajnokságban, de az NB III.-ba való feljutásban nem gondolkodnak, az ugyanis anyagilag nagyon megerőltető lenne az egyesület számára.

– Álszentség lenne azt mondani, hogy nem jók az anyagi kondícióink, hiszen ahogy az önkormányzat, úgy a településen működő nagyobb vállalatok is jelentős támogatást nyújtanak az egyesület és a labdarúgócsapat munkájához – folytatta az újdonsült elnök. – Az egyesület vezetését nagyon szilárd gazdasági alapokkal vettük át. Nekem sportegyesületi elnökként az a feladatom, hogy a tao támogatások lehívásával továbbra is biztosítsam ezt a hátteret. A másik nagyon fontos teendő az utánpótlás menedzselése, sajnos egyre kevesebb az olyan gyermek, aki hajlandó focizni.

Gazdag Viktor kérdésünkre azt is elmondta, bár élnek olyan személyek a településen, akik kedvelik a különböző szabadidős sportokat – kerékpározás, futás –, illetve a nyári időszakban számos küzdősporthoz kapcsolódó edzőtábornak ad helyet Csesztreg, mindezek ellenére nem látja realitását annak, hogy az egyesületben a labdarúgás mellett más szakosztályt is szervezzenek.

– Egy éve vagyok jelen Csesztregen, s ezen időszak alatt azt láttam, hogy a faluban élőknek mindenük a foci – magyarázta. – Erre van igény, és nemcsak a játékosok, de a szurkolók részéről is. Amikor egy megyei bajnoki rang­adót ötszázan néznek meg, az mindent elárul a helyiekről. Csesztregen a foci egy prosperáló ágazat, nekünk úgy kell dolgoznunk, hogy az is maradjon.