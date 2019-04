Forintos Fruzsina dobogós és készülnek az ob-ra

Szerbiában, Cacak városában került megrendezésre a 48. Golden Belt nemzetközi kvalifikációs WKF karate­verseny, ahol 25 ország versenyzői szálltak harcba az érmekért.

A viadal az őszi kadet, junior és U21-es világbajnokság harmadik kvalifikációs pontszerző állomása volt. Az egerszegi Toriki KHKE három versenyzővel indult bizakodva ezen a rangos megmérettetésen, azonban ezúttal csak Forintos Fruzsinának sikerült az éremszerzés, aki a juniorok -48 kg-os súlycsoportjában ért el bronzot érő helyezést. Takács Ferenc, a Toriki vezetőedzője a hazaérkezést követően elmondta, nem szokta a bíráskodást minősíteni, ám most úgy érzi, hogy rendkívül sok volt a magyarokat sújtó ítélet. Véleménye szerint a bíráskodás miatt több érmük, illetve helyezésünk ment el. Ahogy fogalmazott, nem akarja szépíteni a dolgokat, de ennél sokkal többre képesek versenyzői.

Ez viszont már a múlt, ami lezárult, legfeljebb tanulságként annyit érdemes még megjegyezni, hogy egy ilyen rangos viadalon például a megfelelő bíráskodás is nagyobb figyelmet érdemelne. A Toriki KHKE karatékái is most már inkább előretekintenek, és az elkövetkező szűk egy hónapban gőzerővel készülnek már a magyar bajnokságra, melyen a legjobbat szeretnék nyújtani. A tét sem kicsi, hiszen több kategóriában ott fog eldőlni, hogy kik képviselhetik majd hazánkat a korosztályos világbajnokságokon.