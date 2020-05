Folytatná a munkát Horváth Zsófia

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a héten tette közzé, mely női, illetve férficsapatok jogosultak nevezni a nemzetközi kupákba. A szövetség az elmúlt három év helyezései alapján jelölte meg a csapatokat, köztük a ZTE NKK női együttesét, amely az Európa-kupában indulhatna. Horváth Zsófia, az együttest legutóbb irányító vezetőedző is egyelőre várakozó állásponton van – a csapattal kapcsolatban is…

A ZTE NKK esetében az Európa-kupa indulás lehetősége nem újdonság a csapat életében, hiszen többször volt már rá lehetősége a múltban, sőt, 2005 és 2008 között indult is a sorozatban. A magyar női NB I Európa egyik legerősebb bajnokságának számít, a ZTE NKK pedig évek óta jól teljesít benne. Tavaly bronzérmes volt, az idén a bajnokság félbeszakításának pillanatában az ötödik helyen állt, a Magyar Kupában viszont bronzérmet szerzett. Tavaly is indulhatott volna az Ek-ban, de anyagi megfontolások miatt nem nevezett.

A 2019-2020-as bajnokságot Horváth Zsófia vezetőedzővel fejezte be a ZTE NKK, aki maga is játszott az korábban egerszegiekkel az Európa-kupában. Az pedig, hogy megint nevezhetnének a sorozatra, számára nem újdonság.

– Az indulási jog régóta megvan, ám a pluszköltségek miatt az elmúlt években nem tudtunk élni a lehetőséggel, így nem is vágtunk bele – mondta el megkeresésünkre Horváth Zsófia, aki kihangsúlyozta, hogy hivatalos minőségben nem tud beszélni erről, hiszen neki is lejárt a szerződése a klubbal. Az persze más kérdés, hogy a folytatás lehetőségét egyik fél sem veti el. – Egyelőre magam sem tudok konkrétumokról, az biztos, hogy a klub vezetése a háttérben dolgozik. Az elkövetkező pár hétben várhatóan már többet lehet majd tudni a körvonalazódó csapatról is. Türelmesnek kell lenni a mostani helyzetben, én is azt vagyok. Azt gondolom, hogy továbbra is szükség lenne a városban egy élvonalbeli női kosárlabdacsapatra.

– Horváth Zsófiával az élen? Azért kérdezem, hogy látatlanban is vállalná a későbbi együttes irányítását?

– Igen, hiszen aki ismer, az tudja, hogy szeretnék itt dolgozni, ahogy a korábbi években is tettem. Most ismert, hogy mennyire nehéz a helyzet minden tekintetben. A csapat tagjaival tartjuk a kapcsolatot, az persze nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy napi szinten beszélünk, mindenesetre a fiataloknak edzésterveket is küldök.

– Mikor kellene Ön szerint elkezdeni a csapat kialakítását?

– Őszintén? Tegnapelőtt… Tudom, hogy ez most speciális helyzet nemcsak idehaza, de külföldön is. Éppen ezért viszont nem érzem még, hogy bárki is el lenne késve annak ellenére sem, hogy a stabilabb hátterű együtteseknél azért már történtek bejelentések és igazolások a következő bajnokságot illetően. Természetesen várom, és nem csak én, hogy lassan körvonalazódjanak már a dolgok.