Felavatták az egerszegi MobO-pályát

Pénteken megyeszékhelyi Parkerdőben felavatták a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség országos programjában szereplő (Állandó Pontos Pálya) MobO-pályát (Mobil Orienteering).

Az EMMI támogatásával a Családok Éve programhoz köthető pálya egy mobiltelefonos applikáció segítségével használható és mint elhangzott az avatáson is, ezt bárki, bármikor kipróbálhatja.

A Parkerdőben kialakított területen egy ismertető tábla ad útmutatást a használatról, amely segítségével a tájfutó sportágat is megismerteti az érdeklődőkkel. Huszonkét pont került kialakításra, amit az alkalmazás segítségével a QR-kódot leolvasva ellenőrizhetnek. Az avatáson jelen volt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is, aki örült annak, hogy a Parkerdőben egy ilyen pálya létesült, s mint mondta, ez akár a turizmust erősödését is elősegítheti több más kezdeményezéssel együtt.

Mint elhangzott, 22 országban található már hasonló MobO-pálya, Magyarországon az egerszegi az ötödik, s összesen tíz lesz kialakítva a jelenlegi programon belül

