Értékelik a 2017/18-as bajnoki szezont a megyei II. osztály edzői

Az őszi szezon végéhez hasonlóan elkészítettük a megyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának csapatonkénti értékelését, immár a teljes szezont mérlegre téve. Ismét a csapatok edzőit kértük arra, hogy értékeljék együtteseik szereplését.

Északi-csoport

1. Helsa Andráshida TE

Szabó II Zsolt: – Az egész évet nézve úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnokságot. Nem játszottunk rosszul, sőt, voltak nagyon jó mérkőzéseink is, de a tavasz közepén jött egy hullámvölgy. Egymás után háromszor kikaptunk, nem is kis különbségekkel. Ha ez nincs, simább is lehetett volna a szezonunk, de ekkor megint nyílt lett a verseny. A rájátszás elején legyőztük a Zalaszentivánt, majd a többi találkozónkat is vereség nélkül hoztuk. Összességében szinte végig mi álltunk az élen, ezért mondtam, hogy megérdemeltük a bajnoki címet. Szeretnénk feljebb lépni, de csak akkor, ha 4-5 helyen tudunk erősíteni.

2. Zalaszentiván

Nagy Péter: – A célkitűzést teljesítettük, hiszen az első öt között szerettünk volna végezni. A legtöbb gólt a csoportban mi szereztük, így kiszolgáltuk a közönséget, nagyobb koncentrálással és akarással akár a bajnoki aranyérmet is megszerezhettük volna. Ehhez nagyobb alázat is kellett volna, de egyáltalán nem vagyunk csalódottak. Köszönjük a támogatóknak, a vezetőknek és mindenkinek, aki segített bennünket, s ezúton gratulálunk a bajnok Andráshida TE-nek.

3. Police-Ola

Czigola Zsolt: – A csapat folyamatosan fejlődött, a tavaszunk kifejezetten jól sikerült. Mindössze egy vereség állt a nevünk mellett, a rájátszást is vereség nélkül hoztuk le. A harmadik helyen zártunk, ami a klub megye kettes történetében is az egyik legnagyobb siker. Elégedettek lehetünk, jó volt az edzéslátogatottság, ami meglátszott a hétvégi mérkőzéseken is. Gondok persze adódtak, gondolok itt sérülésekre, de az ifik közül, akiket felhoztunk, mind szépen szálltak be a felnőttek között is. Az U19-es csapatunk megnyerte a bajnokságot, van utánpótlásunk és a csapat is együtt marad. A klubnál, azt gondolom, mindenki elégedett lehet.

4. Böde

Kósa László: – Nagy változáson ment át a csapat, a nyáron kilencen távoztak, 13-14 játékossal játszottuk végig a szezont. Örülök neki, hogy ilyen jól sikerült helyt állni, végig pariban voltunk mindenkivel. Mindössze háromszor szenvedtünk vereséget, valamint mi kaptuk a legkevesebb gólt is. Csak pozitívan tudom értékelni az idei teljesítményt, aki pályára lépett, tényleg odatette magát, igazi csapatként küzdöttük végig a szezont. Nekem pozitívum volt ez az év, attól függetlenül, hogy a végén lecsúsztunk a dobogóról. Az edzéslátogatottságon lehetne javítani, de nehéz, hiszen több játékosomnak is munkahelyi, iskolai elfoglaltsága van. Közben az infrastruktúra is fejlődik, a lelátó és az eredményjelző már elkészült, valamint épül az öltöző is.

5. Cserszegtomaj

Fejérvári Ferenc: – A tavaszi felkészülés, azt kell mondjam, edzői pályafutásom alatt a leggyengébbre sikerült. Ebben az időjárási körülmények és az elmaradt felkészülési mérkőzések is közrejátszottak. Ettől függetlenül, a tavaszi második fordulótól kezdve, a rájátszást is beleszámítva, zsinórban nyertünk nyolc találkozót, a csapat a maximumot hozta ki magából. Az utolsó, Police-Ola elleni találkozónk ha jobban sikerül, akár a dobogóra is odaérhettünk volna, de így is dicséret illeti játékosaimat. Menet közben sok volt a hiányzó, és két súlyos sérülés is közbejött, ezért is mondom: ahogy nekiindultunk a tavasznak, úgy az ötödik helyezés nagyon szép eredmény.

6. Nagykapornak

Sümegi István: – A vezetőség fő célja a múlt szezonbéli sikercsapat egyben tartása, egy-két poszton megerősítése, és az utánpótlásban nevelkedő tehetségek beépítése. A jól sikerült nyári felkészülés megalapozta a jó kezdést. Célunk az 1-6. hely valamelyikének megszerzése, illetve a felsőházi rájátszásba kerülés volt. Az őszi teljesítményünkkel elégedett voltam, az elvárásokhoz méltón szerepeltünk. A tavaszit sajnos rosszul indítottuk, majd jött egy jó sorozatunk, ahol hét mérkőzésen nem találtunk legyőzőre. A rájátszás előtt gyűltek a viharfelhők, munkahelyi, magánéleti gondok és sérülések miatt csonka csapattal indultunk a hely­osztó találkozókra. Az első két mérkőzésen minimálisra redukálódott a játékosok száma, ez vereségekhez vezetett és a csapat a 6. helyen zárta a bajnokságot. Köszönettel tartozom minden támogatónak, a vezetőknek, szurkolóinknak és a játékosoknak a kitartásukért. Jó pihenést kívánok a megyében szereplő összes csapat vezetőinek és a nézőinek egyaránt!

7. Pölöske

Horváth János: – A tavaszi szezont volt játékosunk, Tóth Krisztián irányításával kezdtük el. A játékosok sérülései miatt sajnos nem úgy alakultak a mérkőzések eredményei ahogy azt mi szerettük volna. A csapat teljesítménye ennek köszönhetően nem a vártnak megfelelően alakult. Két alkalommal álltunk ki olyan módon, amely számunkra megfelelő volt, azokat a mérkőzéseket meg is nyertük. A játékosaink képességei sem azonos mértékűek, ez is meglátszik a teljesítményen. Összességében a középmezőnyben végeztünk, itt szeretném megköszönni a csapatvezetők áldozatos munkáját, és a játékosok kitartását, az éves hozzáállást.

8. Páterdomb

Csaba Gyula: – A bajnokság előtt azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az alapszakasz után a felsőházba kerüljünk. Már néhány forduló után kiderült, hogy erre reális esélyünk nem lesz, mert ellenfeleink többsége megerősítette keretét, nekünk pedig ez nem sikerült. Az alapszakaszt végül a reálisnak mondható 7. helyen zártuk, így csak az alsóházban folytathattuk. A rájátszásra a meglehetősen hiányos keretünk tovább fogyott, többen sajnos súlyosan megsérültek, emiatt már nem sikerült egyszer sem három pontot szereznünk és megtartani a 7. helyezést. Összességében gyengén teljesítettünk, csak néhány mérkőzésen játszottunk úgy, ahogy elvárható volt. A következő szezonra jelentős megújulásra lesz szükség, a csapatot létszámban és minőségben is meg kell erősíteni, hogy merészebb célokat tűzhessünk ki.

9. Türje

Czémán Imre: – A második félévben a csapat szinte az elvárt teljesítményt hozta, igaz, kis szerencsével előkelőbb helyen is végezhettünk volna. Okként azt tudnám megjelölni, hogy csapategység építése és szinte egy új csapat kialakítása egyik pillanatról a másikra nem megy. A rájátszásban már látszott, hogy a munka, amit elvégeztünk, sokkal előkelőbb helyre predesztinálja a csapatot. Nagy segítségünk volt a téli műfüves bajnokság, és úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak mindenféleképpen a megye II-es bajnokságban van jövője. Bízom benne, hogy a következő szezonban maradandót fognak alkotni a srácok. A játékosaink közül többen is vannak, akik magasabb osztálybéli szinten űzik a játékot, viszont ahhoz, hogy ez labdarúgássá váljon, még sok fejlődésre, munkára van szükség. Minden játékosunknak köszönjük az aktív részvételt és kellemes nyári időtöltést kívánunk!

10. Z-Service Zalaszentmihály

Kámán Attila: – Felemás volt ez a bajnoki szezonunk, hiszen az ifjúsági csapatunk miatt 13 pontot levontak tőlünk és még a felnőtt csapat is kapott büntetőpontokat, a helyezésünket így is kell nézni. Télen fel kellett tölteni az utánpótlást, hiszen ha még egyszer létszámhiányos lett volna az ificsapat, minket is kizárnak. Tavasszal magára talált a társaság, pozitív lett a mérlege, a rájátszásban pedig mindenkit megvertünk. Remélem, a csapat ott kezdi meg a következő bajnokságot, ahol a mostanit abbahagyta. Én viszont öt év után búcsúzom, ami alatt kétszer voltunk harmadikok, egyszer negyedikek és egyszer meg is nyertük a bajnokságot.

11. Zalaszentgyörgy

Srágli Tamás: – Több mint egy csapatnyi játékos távozott a nyáron, nehéz volt őket pótolni. Sajnos a téli felkészülésünk sem sikerült a legjobban, a sok havazás miatt nem tudtuk lejátszani az edzőmeccseket, valamint ahogy a nyáron érkezők, úgy a télen igazolt játékosok sem nagyon tudtak beilleszkedni a csapatba. Az edzéslátogatottság is hagy kívánnivalót maga után, ez az eredményen is látszik. Az utolsó helyen zártunk, de nem adták fel a fiúk, jövőre újra megpróbálják. Én többet vártam a csapattól, nagyon elégedetlen vagyok a helyezéssel, a pályafutásom alatt még nem fordult elő velem ilyen. Ez rendesen megviselt, emiatt úgy gondolom, váltani kell, így távozom az együttestől. A játékosok hozzáállásával sem vagyok elégedett, kivéve azokat, akik a hátukon vitték a csapatot, főleg az idősebbekre gondolok itt. Köszönöm a szurkolóknak azt a három évet, amit ott töltöttem Zalaszentgyörgyön.

A góllövőlista legjobbjai

28 gólos: Kósa Nimród (Böde).

24: Kovács Bence (Cserszegtomaj.

22: Makovecz Martin, Zöldvári Márk (mindketten Nagykapornak).

20: Papp Dávid (Zalaszentiván).

19: Kócza Bálint (Police-Ola), Tóth Géza Patrik (Türje).

17: Ács Gergő (Cserszegtomaj).

14: Rumi Róbert (Zalaszentiván).

13: Babati Bence (Böde), Csiszár Zoltán (Zalaszentiván).

12: Mészáros Flórián (Pölöske).

11: Horváth Máté (Zalaszentmihály), Tricsli István (Pölöske).

10: Csiszár Zsolt (Police-Ola), Májer Tamás, Vincze Ádám (mindketten Andráshida TE), Németh György (Nagykapornak).

1. Andráshida TE 25 16 4 5 74 – 43 52

2. Zalaszentiván 25 15 3 7 79 – 50 48

3. Police-Ola 25 14 6 5 68 – 41 48

4. Böde 25 13 9 3 63 – 36 48

5. Cserszegtomaj 25 14 3 8 70 – 56 45

6. Nagykapornak 25 12 3 10 69 – 66 39

7. Pölöske 24 7 4 13 49 – 61 25

8. Páterdomb 24 6 5 13 31 – 54 23

9. Türje 24 5 1 18 55 – 89 16

10. Zalaszentmihály* 24 7 6 11 51 – 69 14

11. Zalaszentgyörgy 24 2 4 18 33 – 77 10

*: 13 pont levonva