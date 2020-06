Egy pontot ért a két ZTE-gól Diósgyőrben

Három mérkőzés kedden, három pedig szerdán. A labdarúgó NB I 28. fordulója eképpen zajlott le, a ZTE FC együttese pedig szerdán a DVTK otthonában szerette volna folytatni sikerszériáját, ami félig meddig össze is jött. Egy öngól után a ZTE FC nem adta fel, egyenlített. A végén a győzelem is összejöhetett volna a zalaiaknak, de elégedett lehet az egy ponttal is.

Diósgyőri VTK – ZTE FC 1-1 (0-0)

Diósgyőr, 2895 néző. Jv.: Erdős (Szert, Szalai).

DVTK: Danilovic – Sesztakov (Vági, 79.), Polgár, Brkovic, Memolla – Adukor (Márkvárt, 60.), Iszlai – Hasani (Korbély, 60.), Molnár, Kiss – Ivanovski (Tabakovic, 60.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

ZTE FC: Demjén – Kocsis, Szépe, Katanec, Bobál D., Tamás K. (Mitrovic, 69.) – Ostrek (Bőle, 59.), Lesjak (Bolla, 59.), Bedi, Babati (Bobál G., 69.) – Ikoba (Radó, 59.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerző: Szépe (öngól – 68.), illetve Bolla (80.).

Sárga lap: Brkovic (35.), Sesztakov (71.), Korbély (84.), illetve Radó (61.), Bőle (82.). Radó András, Bobál Gergely, Bőle Lukács, Bolla Bendegúz, Nikola Mitrovic…. A ZTE FC együtteséből öt alapember is csak a kispadon kapott helyet, formahanyatlás pedig esetükben aligha jöhetett szóba. Egyszerűen az történt, amit Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője előre sejtetett, hogy lesznek cserék a szerdai találkozón, hiszen sűrű a program és pihentetni is kell embereket, bármennyire is fontosak még a pontok és bármennyire éles a bent maradásért zajló harc. A továbbra is menetelő egerszegiek (az NB I 3. körének meccsei alapján az egerszegiek a listavezetők a megszerzett 13 ponttal) egy szintén jó formában lévő DVTK otthonába utaztak. A miskolciak szakvezetője, Feczkó Tamás szintén kispadra ültettet két olyan játékosát, akik alapembernek számítanak Márkvárt Dávid és Vági András személyében, a ZTE FC pedig úgy készülhetett a mérkőzésre, hogy akármilyen eredmény születik, mindenképpen bennmaradó helyen zárja ezt a kört. A ZTE FC számára eleve volt már egy megnyugtató hír szerdán, hiszen az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága megadta a klubnak a nemzetközi és az NB I-es induláshoz szükséges licencet, ami előtt még hiánypótlásra kötelezték a klubot. Az egerszegiek három belső védővel kezdtek, így végül egy ötvédős rendszert alkotott a hátsó alakzat, amiből következett, hogy eleve hátravontabb lett a játékuk, de nem hiányzott ebből az építkezés sem. Teljesen kiegyenlített volt a találkozó, a DVTK nem talált fogást a zalaiakon, sőt, a félidő közepéhez érve már a ZTE tűnt a kezdeményezőbb csapatnak. Összességében viszont a mezőnyben zajlott a játék különösebb helyeztek nélkül, ami meglepő volt, hogy a Diósgyőr sokszor inkább behúzódott. A 33. percben aztán Molnár szakadt el a bal oldalon, lövését Demjénnek kellett kiöklöznie, és ez már lehetőségnek számított, öt perc múlva Katanec fejese ment kapura. Megélénkült a találkozó, ez egyértelműen kijelenthető volt, de gólt nem láthattunk. A második félidőre mintha egy mozgékonyabb Diósgyőr futott volna ki, a ZTE védelmének pedig egyre több dolga akadt. Nagy mentésekre mégsem volt szükség, az utolsó 30 percre fordulva pedig „tömeges” cserék következtek és érkeztek azok, akiknek elvileg kezdeni „kellett” volna. A ZTE-ben Radó csaknem egyből büntetőt harcolt ki, majd ugyanő a 65. percben csaknem el tudta pöckölni a labdát a hazaiak kapusa mellett, de a 68. percben a DVTK jutott előnyhöz, nem kis zalai segítséggel. Bal oldali szöglet után mindenki a kapu előtt tömörült, a menteni igyekvő Szépe pedig saját kapujába bólintott, öngól, 1-0. Bobál Gergelyt és Nikola Mitrovic-ot is a pályára vezényelte Márton Gábor, a ZTE játéka egyértelműen a gólszerzés érdekében alakult át. Az egerszegiek támadtak, a Diósgyőr pedig figyelt a kontrákra és még bármi benne volt a találkozóban. A 80. percben jött is az egyenlítés! Bedi mentett meg egy labdát, visszagurított a bal oldalon, ahonnan Kocsis tekerte a labdát a kapu elé, ahova mélységből berobbant Bolla és az ötösről a kapuba lőtt, 1-1. Az egerszegiek abszolút megérdemelték ezt, hiszen játékukban benne volt, és maradtak támadásban. Egyértelműen a ZTE irányított, már a győzelemért támadott, a DVTK nem igazán tudott mit kezdeni evvel. A 92. percben Radó begurításánál alig maradt le a labdáról Bobnál G. a kapu előtt. A ZTE FC ponttal távozott Diósgyőrből, méghozzá megérdemelten, de akár a győzelem is összejöhetett volna neki. Szombaton a Paks érkezik Zalaegerszegre.