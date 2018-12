Dunaújvárosban is győzött a ZTE RK

Tizedik mérkőzését játszotta a ZTE RK az NB II-es férfi röplabda bajnokságban és az egerszegieknek nem okozott gondot az újabb idegenbeli győzelem megszerzése.

Dunaújváros RÖAK –

ZTE RK 1:3 (-18, 16, 17, 21)

ZTE RK: Gyenes, Göczi, Kiss Koós, Molnár B., Lesznyik, Légrádi (liberó). Csere: Gellén, Kovács R., Markó, Németh, Pap. Edző: Domokos Lajos és Markó Gábor.

A ZTE RK nehezen lendült játékba, ráadásul a nagy belmagasságú terem is elég hűvös volt. A játszma első felében még vezettek 9:8-ra, majd a hazaiak produkáltak egy ötpontos szériát, és negyedóra alatt nyerték az első szettet. A második játszmában méltó választ adott az egerszegi csapat, és szinte hasonló módon egyenlített. A ZTE időközben észrevette, hogy a húzott nyitásokat elég pontatlanul fogadják a hazaiak, ezt kihasználva a harmadik szettet is biztosan nyerte. A negyedik szettben a Dunaújváros szinte végig 1-2 ponttal előrébb járt, a ZTE 21:21-nél érte be a hazaiakat. Koós Krisztiánt jó nyitásaival játszmalabdához juttatta a ZTE RK-t, s az újabb hazai időkérésre egy ász értékű nyitás volt a válasz, ami le is zárta a mérkőzést.

Domokos Lajos: „Nehezen lendültünk játékba, de szerencsére a csapatot az első elvesztett játszma inkább feltüzelte. Mindenki megtette a tőle telhetőt, és ahol kellett, segített a társának. Nem szoktam senkit kiemelni, de most meg kell említenem Koós Krisztiánt, akinek a végén nem remegett a keze, és 5 nyitásával tudtuk hozni a három pontot.”

A ZTE RK szombaton a székesfehérvári Felsőváros csapatát fogadja 16 órától.

