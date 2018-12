Decemberi „tavasz”: a ZTE vasárnap a Siófokot fogadja

A labdarúgó NB II mezőnye a hét végén megkezdi a bajnokság második körét, hiszen a 20. forduló hivatalosan már a tavaszi sorozat részét alkotja. A ZTE FC vasárnap (17.00) a BFC Siófokot fogadja és az egerszegiek a múlt heti hazai botlás után ezúttal nem szeretnének hibázni.

A ZTE FC egy hete a Vasast fogadta és a vendégek elvitték a három pontot, köszönhetően 3-2-es győzelmüknek. Aki látta a találkozót, azt is láthatta, hogy az eredmény lehetett volna fordított, és itt elsősorban azokra a zalai ziccerekre gondolunk, melyek kihasználatlanul maradtak. A ZTE FC továbbra is tartja a második helyezését, vagyis feljutó helyen áll, azonban nem kellene közelebb engednie magához az üldözőket – és nem is akarja.

Szerencsés esetben a ZTE FC (38 pont) a hét végi fordulót követően akár az élre is állhat, ugyanis ebben a fordulóban rendezik az éllovas Gyirmót (40) és a harmadik Kaposvár (35) összecsapását. Arról, hogy a riválisok összecsapásán mi lenne a zalaiak szempontjából a legjobb eredmény, erről megoszlanak a vélemények. Ám egy valami biztos: a ZTE FC-nek hoznia kellene a három pontot a Siófok ellen, mert enélkül nincs értelme a másik találkozó végeredményéről elmélkedni…

Dobos Barnát, a ZTE FC vezetőedzőjét pénteken elsőként a sérültek állapotáról kérdeztük, s ebben a kérdésben pozitív fejleményekről is beszámolhatott. A hosszú ideje sérült Szépe János (ő még a Békéscsaba elleni meccsen szenvedett bokarepedést) csatlakozott a kerethez és már együtt edz a többiekkel. A legutóbbi két (illetve három) fordulót kihagyó Gajdos Zsolt és Gergényi Bence állapota folyamatosan javul, de a szakvezető még úgy fogalmazott velük kapcsolatban, hogy kérdéses a játékuk.

Ami viszont nem kérdés nála sem, hogy csapatának győznie kell. Az őszi nyitányon Siófokon 3-2-re nyert a ZTE FC, ez akkor remek alapot adott a zalaiaknak a folytatásra, most pedig a siker a lendületben maradást biztosíthatná. A Siófok – melyet immár vezetőedzőként ifj. Mihalecz István irányít – a hét közben 120 perces csatát és büntetőpárbajt veszített a Paks ellenében a Magyar Kupában.

– Mivel az az álmunk, hogy a bajnokság végén visszajussunk az NB I-be, ezért szükség van minden pontra, ez esetben mind a háromra – mondta Dobos Barna. – Ám ebben a bajnokságban nem létezik a kötelező győzelem kategória. Jó példa erre a kupaforduló, hiszen NB II-es csapatok vertek ki élvonalbeli együtteseket, és vasárnapi ellenfelünk, a Siófok is csak nagy csatában búcsúzott. A Balaton-partiaké egy erős fizikumú játékosokból álló csapat, amely mostani pozíciója alapján a kiesés ellen harcol, de a játékosállománya alapján meggyőződésem, hogy ennél jóval erősebb. Ám mi nem az ellenféllel akarunk foglalkozni. Az elmúlt mérkőzésünkhöz képest javulnunk kell, abban mindenképpen, hogy ne csak a kidolgozott helyzeteink töredékét használjuk ki. Ha ez sikerül, akkor a saját dolgunkat is megkönnyíthetjük, hiszen a céljaink ismertek.

