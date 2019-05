Dancs Lora csapatban dobogón zárt a csehországi Eb-n

A csehországi Kadan városában került sor a JKA karate Európa-bajnokságra, amin az egerszegi Dancs Lora is tagja volt a magyar válogatottnak. Az egerszegi versenyző egy bronzéremmel térhetett haza a viadalról.

Az évente ismétlődő JKA Európa-bajnokságon az egerszegi Japán Út Harcművészeti Egyesület tehetsége, Dancs Lora (11 éves) a Magyar JKA Karate Szövetség válogatott tagjaként pontszerző reményekkel utazott ki a csehországi viadalra. És nem is okozott csalódást, hiszen küzdelemben (kumite) korosztályában az 5. helyen végzett. Dancs Lora is tagja volt a magyar kumitecsapatnak, amely viszont Eb-bronzot nyert, így a zalai fiatal nyakába is került érem.

Szintén tagja volt a magyar csapatnak az egerszegi, de már fővárosi színekben versenyző Szabó Rebeka, aki szintén a Japán ÚT HME tagjaként korábban számos szép sikert ért el. Ő is érmet nyert saját korosztálya kumitecsapat versenyszámában.