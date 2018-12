Czirjék Zoltán örült volna egy NB I-es csapatnak is

Szerdán az esti órákba nyúlt a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőinek sorsolása, amin kiderült, hogy a legjobb 16 közé jutott Tarr Andráshida együttese a Soroksár SC-vel mérkőzik meg a továbbjutásért, ami két mérkőzésen dől el. A találkozókat február végén rendezik.

Mint beszámoltunk róla, a Tarr Andráshida SC szerdán a szintén NB III-as Érd vendégeként a büntetőpárbajban 4-3-mal lépett tovább, s ezzel történetében először jutott be az MK legjobb 16 együttese közé. Ahová nem került be a címvédő Újpest, melyet a Kaposvár búcsúztatott, kiesett még az élvonalbeli együttesek közül az MTK, valamint a Diósgyőr is. A Magyar Kupa legjobb 16 csapatának párosítását a szerdán lejátszott utolsó mérkőzés után rendezték meg. Az Andráshida az NB II-es Soroksárral került össze. Dobos Sándor, az ASC vezetőedzője örült is, meg nem is a párosításnak.

– Nem kell sokat utazni, NB II-es csapat lesz az ellenfél, s lehet, hogy így több esélyünk lesz a továbbjutásra, mint mondjuk, ha a Videotont kaptuk volna – vélekedett Dobos Sándor. – Ugyanakkor elismerem, szerettük volna, ha egy élvonalbeli, azok közül is egy nevesebb csapatot kapunk. A Soroksár ellen mindenképpen több esély lesz, hiszen sikerült a Nyíregyházát is kiejtenünk. Idegenben kezdünk, ez is kedvezhet nekünk, ám azzal is tisztában vagyunk, hogy a továbbjutásra mégiscsak ők az esélyesebbek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Visszatérve még a szerdai, Érdi VSE elleni találkozóra, nem akármilyen izgalmak után lépett tovább az Andráshida. A gól nélkül véget ért 120 perces mérkőzés után a büntetők döntöttek. Az utolsó, mindent eldöntő tizenegyest Bailo Dávid lőtte a kapuba, ám előtte Czirjék Zoltán kapus kifogta az ellenfélét, ő korábban, a századik perc környékén a kilépő támadó lövését is bravúrosan hárította. A meccs embere címre is pályázhatott a hálóőr, akit arról kérdeztük, miként látta ő a párharcot.

– Valóban fontos védések voltak ezek – ismerte el Czirjék Zoltán. – Kulcsfontosságú volt a hosszabbításban az a védés, hiszen ha gólt ér el az Érd, az valószínűleg eldöntött volna mindent. Ám a büntető kivédése is kellett, és az, hogy Dávid belője az utolsó kísérletet. Összejött minden, ám nem volt könnyű mérkőzés, melyen eleve átengedtük a területet az ellenfélnek. A második félidőtől szerintem mi bírtuk jobban, lőttünk egy kapufát, voltak helyzetek, ha egészében nézem a meccset, akkor azt mondhatom, hogy az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Következik a Soroksár, s ugyan jó lett volna NB I-es csapattal mérkőzni, de messze van még a nyolcaddöntő. Szeretnénk mindent elkövetni, hogy továbbjussunk.

A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének párosítása (játéknapok, február 20. és 27.): Mezőkövesd – Haladás, Soroksár SC (NB II) – Tarr Andráshida (NB III), Ferencváros – Kisvárda, Budaörs (NB II) – Kaposvár (NB II), Tiszakécske (NB II) – Budapest Honvéd, Puskás Akadémia – Paks, Taksony (NB III) – Vidi FC, Ajka (NB III) – Debrecen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS